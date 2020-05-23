В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике пять артиллерийских снарядов, 15 мин и одну противотанковую управляемую ракету.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 21 единица", - добавил представитель ведомства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения