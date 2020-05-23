Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Облачная пасмурная погода с небольшими дождями ожидается в субботу в столице, воздух прогреется не выше 11 градусов тепла, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. В столице не выше плюс 9-11, в Подмосковье плюс 8-13... Это аномально холодно для конца мая", - сказал агентству Тишковец.
Метеоролог также отметил, что ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.