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2020-05-23T09:31
https://ria.ru/20200523/1571875096.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

09:31 23.05.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушка с зонтом в центре Москвы
Девушка с зонтом в центре Москвы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Девушка с зонтом в центре Москвы
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Облачная пасмурная погода с небольшими дождями ожидается в субботу в столице, воздух прогреется не выше 11 градусов тепла, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. В столице не выше плюс 9-11, в Подмосковье плюс 8-13... Это аномально холодно для конца мая", - сказал агентству Тишковец.
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Метеоролог также отметил, что ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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ПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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