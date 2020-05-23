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2020-05-23T09:29
https://ria.ru/20200523/1571874992.html
Правительство одобрило проект закона об исполнении бюджета за 2019 год
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РИА Новости

Правительство одобрило проект закона об исполнении бюджета за 2019 год

09:29 23.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за 2019 год, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2019 год" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Минфин в январе сообщал, что, по предварительной оценке, профицит бюджета РФ за 2019 год составил 1,8% ВВП, или 1,968 триллиона рублей. В 2019 году в российскую казну поступило 20,188 триллиона рублей доходов, что составляет 101,1% к общему объему доходов, утвержденному законом о бюджете. Расходы исполнены в объеме 18,220 триллиона рублей, или 98,5% к утвержденному законом о бюджете показателю и 94,2% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.
ФНС перечислила в бюджет 12,612 триллиона рублей, или 100,5% к прогнозным показателям. Доходы от ФТС составили 5,729 триллиона рублей, или 101,6% к прогнозным показателям. Другие федеральные органы власти перечислили в бюджет средства в сумме 1,847 триллиона рублей, 103,5% к прогнозным показателям на 2019 год.
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