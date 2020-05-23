В Тамбовской области 815 человек вылечились от COVID-19

По данным на 22 мая, в регионе 2321 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 709 пациентов из этого числа выздоровели, семеро умерли.

"Всего на утро 23 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 815 человек, из них выписано из стационаров 365 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 450 человека", - говорится в сообщении.