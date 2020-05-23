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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T09:25
https://ria.ru/20200523/1571874920.html
В Тамбовской области 815 человек вылечились от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823270_0:102:3074:1831_1036x0_80_0_0_1f19d3c8316ae449179ed5d61c4ea6e2.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области 815 человек вылечились от COVID-19

09:25 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в больнице
Медицинский работник и пациент в больнице
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник и пациент в больнице
ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Более 100 человек выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число победивших болезнь превысило 800, сообщает администрация региона.
По данным на 22 мая, в регионе 2321 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 709 пациентов из этого числа выздоровели, семеро умерли.
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"Всего на утро 23 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 815 человек, из них выписано из стационаров 365 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 450 человека", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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