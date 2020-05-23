В Тамбовской области 815 человек вылечились от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Более 100 человек выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число победивших болезнь превысило 800, сообщает администрация региона.
По данным на 22 мая, в регионе 2321 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 709 пациентов из этого числа выздоровели, семеро умерли.
"Всего на утро 23 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 815 человек, из них выписано из стационаров 365 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 450 человека", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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