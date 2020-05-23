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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T09:23
https://ria.ru/20200523/1571874845.html
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bf0217896ca467052efbb7df5f6aaffb.jpg
РИА Новости

На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580

09:23 23.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Число случаев заболеваемости коронавирусом на Украине за сутки выросло на 432, до 20 580, еще 17 человек скончались, всего жертв 605, заявил на брифинге в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 432 человека. Зафиксировано 17 летальных случаев", - сказал Степанов. Трансляция велась на YouTube-канале кабмина.
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В целом за время пандемии, по словам Степанова, на Украине заболели 20 580 человек. Всего выздоровели 6929 человек, а умерли 605 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗУкраинаВ мире
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