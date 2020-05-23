На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580

КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Число случаев заболеваемости коронавирусом на Украине за сутки выросло на 432, до 20 580, еще 17 человек скончались, всего жертв 605, заявил на брифинге в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За прошедшие сутки заболели 432 человека. Зафиксировано 17 летальных случаев", - сказал Степанов. Трансляция велась на YouTube-канале кабмина.
В целом за время пандемии, по словам Степанова, на Украине заболели 20 580 человек. Всего выздоровели 6929 человек, а умерли 605 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф