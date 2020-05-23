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2020-05-23T09:18
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В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

09:18 23.05.2020
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили об обстреле в пятницу со стороны украинских силовиков бригады энергетиков, которые выполняли работы по восстановлению энергоснабжения Алчевского металлургического комбината.
"За 22 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ведомства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Березовское и Лозовое.
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