В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили об обстреле в пятницу со стороны украинских силовиков бригады энергетиков, которые выполняли работы по восстановлению энергоснабжения Алчевского металлургического комбината.
"За 22 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ведомства.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 миллиметров и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Березовское и Лозовое.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения