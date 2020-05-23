В Москве еще 3831 пациент вылечился от COVID-19

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что еще 3831 пациент вылечился от коронавируса в столице, общее число выздоровевших превысило 47 тысяч человек.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3831 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 47 413", - сообщила вице-мэр.
Она напомнила, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
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