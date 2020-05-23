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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T09:20
https://ria.ru/20200523/1571874651.html
В Москве еще 3831 пациент вылечился от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

В Москве еще 3831 пациент вылечился от COVID-19

09:15 23.05.2020 (обновлено: 09:20 23.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что еще 3831 пациент вылечился от коронавируса в столице, общее число выздоровевших превысило 47 тысяч человек.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3831 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 47 413", - сообщила вице-мэр.
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Она напомнила, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
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