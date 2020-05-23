В Москве еще 3831 пациент вылечился от COVID-19

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3831 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 47 413", - сообщила вице-мэр.

Она напомнила, что вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.