Почти 200 граждан Украины вернулись на родину спецрейсом из США

"Сто девяносто четыре пассажира вернулись домой коммерческим спецрейсом из США. Самолет доставил граждан, находившихся на западном побережье. Спецрейс осуществлялся из Сиэтла, штат Вашингтон. Это восьмой спецрейс по возвращению граждан из США в Украину и первый в истории украинских авиалиний самолет из Сиэтла", - говорится в сообщении посольства в Twitter.