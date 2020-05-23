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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T09:12
https://ria.ru/20200523/1571874533.html
В Гватемале ввели круглосуточный комендантский час
https://cdn25.img.ria.ru/images/144426/75/1444267511_0:297:3111:2047_1036x0_80_0_0_bdc9f7533665ab5f0d90eb1c4d560bd0.jpg
РИА Новости

В Гватемале ввели круглосуточный комендантский час

09:12 23.05.2020
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© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в фотобанкГватемала
Гватемала
© РИА Новости / В. Дунаев
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Гватемала. Архивное фото
САН-САЛЬВАДОР, 23 мая - РИА Новости. Круглосуточный комендантский час вступил в силу в Гватемале в пятницу и продлится до понедельника на фоне роста числа инфицированных коронавирусом нового типа, сообщает газета Prensa Libre.
"Гватемала во второй половине дня в эту пятницу приступила к осуществлению круглосуточного комендантского часа, который продлится до понедельника, чтобы попытаться взять под контроль распространение нового коронавируса, в условиях, когда резко возросло число ежедневных случаев инфицирования COVID-19 в стране", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что Гватемала вводит запрет на любое передвижение на несколько дней из-за COVID-19.
По последним данным, в стране было зарегистрировано 2743 случая заражения коронавирусом нового типа, 51 человек скончался.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Гватемала (республика)В мире
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