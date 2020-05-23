В Гватемале ввели круглосуточный комендантский час

САН-САЛЬВАДОР, 23 мая - РИА Новости. Круглосуточный комендантский час вступил в силу в Гватемале в пятницу и продлится до понедельника на фоне роста числа инфицированных коронавирусом нового типа, сообщает газета Prensa Libre.
"Гватемала во второй половине дня в эту пятницу приступила к осуществлению круглосуточного комендантского часа, который продлится до понедельника, чтобы попытаться взять под контроль распространение нового коронавируса, в условиях, когда резко возросло число ежедневных случаев инфицирования COVID-19 в стране", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что Гватемала вводит запрет на любое передвижение на несколько дней из-за COVID-19.
По последним данным, в стране было зарегистрировано 2743 случая заражения коронавирусом нового типа, 51 человек скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф