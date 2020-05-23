В Гватемале ввели круглосуточный комендантский час

"Гватемала во второй половине дня в эту пятницу приступила к осуществлению круглосуточного комендантского часа, который продлится до понедельника, чтобы попытаться взять под контроль распространение нового коронавируса, в условиях, когда резко возросло число ежедневных случаев инфицирования COVID-19 в стране", - пишет издание.