Два Ту-142 пролетели девять тысяч километров над Тихим океаном
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Два дальних противолодочных самолета Ту-142МЗ Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над Тихим океаном, преодолев девять тысяч километров, сообщил в субботу отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Два дальних противолодочных самолета Ту-142МЗ Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над Тихим океаном, преодолев девять тысяч километров, сообщил в субботу отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.
"Сегодня два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана. Продолжительность полёта составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью девять тысяч километров", - говорится в сообщении.
Летчики отработали навыки полета над водной поверхностью.
Полет проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной авиации и "выполнен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".
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