Два Ту-142 пролетели девять тысяч километров над Тихим океаном

"Сегодня два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана. Продолжительность полёта составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью девять тысяч километров", - говорится в сообщении.