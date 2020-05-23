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Новое оружие России
2020-05-23T13:00
https://ria.ru/20200523/1571874477.html
Два Ту-142 пролетели девять тысяч километров над Тихим океаном
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571881183_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_eb73704e89880e39205bacec89ccd6a6.jpg
РИА Новости
Два Ту-142 пролетели девять тысяч километров над Тихим океаном
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Два дальних противолодочных самолета Ту-142МЗ Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над Тихим океаном, преодолев девять тысяч километров, сообщил в субботу отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.
2020-05-23T09:10
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=68097738&type=mp4
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Два Ту-142 пролетели девять тысяч километров над Тихим океаном

09:10 23.05.2020 (обновлено: 13:00 23.05.2020)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Два дальних противолодочных самолета Ту-142МЗ Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над Тихим океаном, преодолев девять тысяч километров, сообщил в субботу отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.
"Сегодня два дальних противолодочных самолёта Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана. Продолжительность полёта составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью девять тысяч километров", - говорится в сообщении.
Летчики отработали навыки полета над водной поверхностью.
Полет проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной авиации и "выполнен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства".
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Новое оружие РоссииТихий океанВосточный военный округТу-142Тихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
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