Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Певица Надежда Бабкина, которая в апреле переболела двусторонней пневмонией, рассказала о неблагоприятных прогнозах врачей, сообщает Teleprogramma.pro.
"Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: "Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось", — призналась артистка.
Пока она еще была в больнице, заболел и ее сын. Сейчас оба ездят на реабилитационные процедуры.
В начале апреля Бабкина почувствовала себя плохо: было трудно дышать, болела голова, тошнило и клонило в сон. В больнице у нее диагностировали двустороннюю пневмонию: поражено было около 80 процентов тканей легких. Артистку ввели в искусственную кому. По словам представителей Бабкиной, тест на коронавирус оказался отрицательным.