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Культура
2020-05-23T11:50
https://ria.ru/20200523/1571874433.html
Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690510_0:0:2905:1634_1036x0_80_0_0_744d9fd7412f047dd4e183a337d1b2cd.jpg
РИА Новости

Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти

09:09 23.05.2020 (обновлено: 11:50 23.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНародная артистка России Надежда Бабкина
Народная артистка России Надежда Бабкина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Певица Надежда Бабкина, которая в апреле переболела двусторонней пневмонией, рассказала о неблагоприятных прогнозах врачей, сообщает Teleprogramma.pro.

"Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: "Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось", — призналась артистка.

Пока она еще была в больнице, заболел и ее сын. Сейчас оба ездят на реабилитационные процедуры.
В начале апреля Бабкина почувствовала себя плохо: было трудно дышать, болела голова, тошнило и клонило в сон. В больнице у нее диагностировали двустороннюю пневмонию: поражено было около 80 процентов тканей легких. Артистку ввели в искусственную кому. По словам представителей Бабкиной, тест на коронавирус оказался отрицательным.
Певица Надежда Бабкина
8 мая, 02:42Культура
Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
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Обсудить 12
КультураРоссияШоу-бизнесНадежда Бабкина
Популярные комментарии
Мне не интересно бредни старухи,
23 мая, 09:22
Геннадий Чабанов
2911009
Так было плохо что через день после выписки сидела на ТВ и цвела!🤣
23 мая, 10:22
Andrey Shulga
390000
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