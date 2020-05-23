В Алтайском крае выявили 69 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 23 мая – РИА Новости. Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, выздоровели 23 человека, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 23 пациента выписаны", - говорится в сообщении.
Новые случаи инфицирования зарегистрированы в Барнауле – 52 человека, Новоалтайске – четыре, Славгороде – три, Павловском районе, Рубцовске, Бийске, Первомайском районе, Горняке, Немецком национальном районе, Змеиногорском районе, ЗАТО Сибирском, Табунском и Курьинских районах – по одному.
Власти констатируют, что всего в Алтайском крае на 23 мая на новую коронавирусную инфекцию обследовано 70 616 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 6041 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 17 194 человек (за последние сутки для 409).
"Тяжелых больных - 30, из них 15 находятся на аппаратах ИВЛ. Всего выздоровело – 628 пациентов (556 взрослых и 72 ребенка), за прошедшие сутки – 23", - сообщает штаб.
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