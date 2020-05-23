В Алтайском крае выявили 69 новых случаев COVID-19

Власти констатируют, что всего в Алтайском крае на 23 мая на новую коронавирусную инфекцию обследовано 70 616 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 6041 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 17 194 человек (за последние сутки для 409).