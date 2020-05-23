В Московской области отменили пропускной режим

Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье

Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье

В то же время, съездить в Москву можно будет по уже выданным пропускам только до 27 мая. После этой даты придется оформлять новый пропуск уже на сайте столичной мэрии.

"Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки", — заявил Воробьев.

Какие учреждения откроются

Сейчас в области работают стройки и промышленные предприятия. По словам губернатора, "работает почти все, кроме сферы услуг".

Теперь же власти Подмосковья в несколько этапов начнут открывать многофункциональные центры. Первыми воспользоваться услугами смогут юридические лица, затем и простые граждане.

Кроме того с 25 мая планируется запустить работу офисов продаж на стройках жилья и автомобилей.

"Обязательный стандарт"

Воробьев напомнил о пришедшем в нашу жизнь новом стандарте - масках в общественных местах.

Губернатор отметил необходимость их использования, поскольку из ста человек — у 80 болезнь протекает бессимптомно, а средства личной защиты позволят снизить риск заражения.

Он признал, что никто не планировал такую статью расходов, но заметил, что в регионе налажено самое больше в России производство масок.

"Цена будет снижаться, для пенсионеров будут действовать льготы, а тем, кому тяжело, особенно старшим, маски продолжим раздавать бесплатно", — отметил он.

Воробьев напомнил, что люди с хроническими заболеваниями и те, кто старше 65 лет, все еще обязаны находиться дома.

Послабление режима ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 мая сообщил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

В частности, откроют часть МФЦ: в них будут предоставлять услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Попасть в центры можно будет исключительно по предварительной записи.

Частично заработает каршеринг. Взять автомобиль в аренду будет можно не менее чем на пять дней.

COVID-19

Обязательный режим самоизоляции действует в Москве и Подмосковье с 30 марта.

В Подмосковье число инфицированных достигло 31 807 человек (326 448 в России), 312 (3249) пациентов умерли, 4699 (99 825) вылечились.