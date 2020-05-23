В Москве 283 пациента с COVID-19 лечатся в инфекционной больнице №2

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 535 человек, из них у 283 пациентов подтвержден коронавирус лабораторно, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"23.05.2020 (83 сутки работы с COVID). В больнице 535 человек (в том числе 16 в реанимации), из них: 329 человек с подозрением на COVID/ 283 случаев подтверждено лабораторно, из них: 26/20 детей, 32/32 беременных, рожениц и родильниц, 11/9 человек в хирургическом отделении, 10/10 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она добавила, что за сутки в больницу поступили 43 человека, из них 35 с коронавирусом, при этом выписаны 84 человека, среди которых 44 пациента вылечились от COVID-19.
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