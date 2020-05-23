Трамп рассказал, когда начал принимать препарат от малярии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были выявлены два случая заражения коронавирусом.
"Я достаточно верю в него, я прошел курс (приема гидроксихлорохина), поскольку два человека в Белом доме сдали положительный тест (на COVID-19). Я думаю, возможно, это хорошая идея – пройти курс", - сообщил Трамп в интервью журналистке Шэрил Аткиссон, выдержка из которого была опубликована в Twitter новостной программы Full Measure.
Президент США подчеркнул, что принимал препарат в течение двух недель.
Трамп ранее сообщил, что последнее время ежедневно принимает таблетку противомалярийного препарата гидроксихлорохин. После начавшейся в СМИ критики личный врач президента Шон Конли выпустил заявление, в котором сообщил, что польза от принятия Трампом гидроксихлорохина перевешивала возможные риски. На этой неделе Трамп сообщил, что закончит принимать гидроксихлорохин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
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