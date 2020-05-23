Трамп рассказал, когда начал принимать препарат от малярии

То, что Дональд прописал. Трамп нашел средство. И его не отпускает Трудно сказать, почему Трамп так прикипел к лекарству от малярии. Может, это его ответ тем, кто упрекает его, что в стране пандемия, а он даже не чешется. Теперь понятно, почему. Гидроксихлорохин.