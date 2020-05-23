В Сергиевом Посаде сгорела деревянная церковь

Согласно данным спасателей, сообщение о пожаре в деревне Вглядьево городского округа Сергиева Посада поступило в МЧС в 6.10 (мск). На момент прибытия пожарных церковь горела по всей площади, отмечается, что угрозы распространения огня нет.