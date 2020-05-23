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Религия и мировоззрение
2020-05-23T09:43
https://ria.ru/20200523/1571873641.html
В Сергиевом Посаде сгорела деревянная церковь
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875515_0:46:1040:631_1036x0_80_0_0_79ade8429047a081e17139f19442c959.jpg
РИА Новости

В Сергиевом Посаде сгорела деревянная церковь

08:21 23.05.2020 (обновлено: 09:43 23.05.2020)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в церкви в Московской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в церкви в Московской области
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спасатели смогли локализовать пожар на площади 400 квадратных метров в деревянной церкви в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Согласно данным спасателей, сообщение о пожаре в деревне Вглядьево городского округа Сергиева Посада поступило в МЧС в 6.10 (мск). На момент прибытия пожарных церковь горела по всей площади, отмечается, что угрозы распространения огня нет.
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"В 07.05 - локализация пожара на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Религия и мировоззрениеМосковская область (Подмосковье)Новости - Религия и мировоззрениеСергиев ПосадПроисшествия
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