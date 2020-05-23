В Сергиевом Посаде сгорела деревянная церковь

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Спасатели смогли локализовать пожар на площади 400 квадратных метров в деревянной церкви в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Согласно данным спасателей, сообщение о пожаре в деревне Вглядьево городского округа Сергиева Посада поступило в МЧС в 6.10 (мск). На момент прибытия пожарных церковь горела по всей площади, отмечается, что угрозы распространения огня нет.
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"В 07.05 - локализация пожара на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.