В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 3078

"По состоянию на 23 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3078", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Все подтвержденные 42 новых случая выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа. В пятницу всего было зафиксировано 69 новых случаев COVID-19, в четверг – 28, в среду – 84.