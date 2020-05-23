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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T08:12
https://ria.ru/20200523/1571873548.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 3078
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205288_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_deba0be4dbdc1e11ea03374e36e399cb.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 3078

08:12 23.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 23 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 42 человека и достигло 3078, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зарегистрированных случаев выросло до 3036, 13 пациентов скончались, 2492 выздоровели.
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"По состоянию на 23 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3078", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Все подтвержденные 42 новых случая выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа. В пятницу всего было зафиксировано 69 новых случаев COVID-19, в четверг – 28, в среду – 84.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 573 пациента с коронавирусом, в том числе четверо - в тяжелом состоянии.
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
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