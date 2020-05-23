В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 3078

ТАШКЕНТ, 23 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 42 человека и достигло 3078, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зарегистрированных случаев выросло до 3036, 13 пациентов скончались, 2492 выздоровели.
"По состоянию на 23 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3078", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Все подтвержденные 42 новых случая выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа. В пятницу всего было зафиксировано 69 новых случаев COVID-19, в четверг – 28, в среду – 84.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 573 пациента с коронавирусом, в том числе четверо - в тяжелом состоянии.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
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