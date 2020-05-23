Прокуратура Татарстана начала проверку после пожара в больнице

В пятницу вечером произошел пожар в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске, он возник в палате на первом этаже на площади три квадратных метра. Возгорание было быстро потушено. Три человека погибли, трое с ожогами госпитализированы, 88 были эвакуированы.