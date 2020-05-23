Прокуратура Татарстана начала проверку после пожара в больнице

МОСКВА/УФА, 23 мая - РИА Новости. Прокуратура Татарстана начала проверку после пожара в центральной районной больнице Зеленодольска, в результате которого погибли три человека, сообщается на сайте ГП РФ.
В пятницу вечером произошел пожар в сосудистом отделении двухэтажного здания больницы в Зеленодольске, он возник в палате на первом этаже на площади три квадратных метра. Возгорание было быстро потушено. Три человека погибли, трое с ожогами госпитализированы, 88 были эвакуированы.
"В ходе проверки сотрудники прокуратуры совместно с МЧС установят причины происшедшего, оценят соблюдение в больнице требований пожарной безопасности, а также действия сотрудников медучреждения в режиме ЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверку контролирует прокурор региона, также на контроль взято расследование возбужденного дела по статье "нарушение требований пожарной безопасности".
Ранее в минздраве Татарстана сообщили РИА Новости, что аппаратов ИВЛ в загоревшейся палате не было.