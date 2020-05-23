В Таиланде за сутки выявили три новых случая COVID-19

"Среди новых пациентов – двое граждан Таиланда и один иностранный гражданин. Иностранный пациент – гражданин Италии 42 лет, госпитализированный на Пхукете. Он заразился, по-видимому, в результате общения с ранее заболевшими. У него болезнь пока проходит без симптомов. По этому случаю проводится эпидемиологическое расследование", - сказала помощник пресс-секретаря.