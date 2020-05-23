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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T08:02
https://ria.ru/20200523/1571873428.html
В Таиланде за сутки выявили три новых случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749472_0:227:2833:1821_1036x0_80_0_0_48aeda10e343b353699f4c932c2b0ce7.jpg
РИА Новости

В Таиланде за сутки выявили три новых случая COVID-19

08:02 23.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПокупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета. Архивное фото
БАНГКОК, 23 мая – РИА Новости. Три новых заражения коронавирусом выявили в Таиланде в субботу, смертей от инфекции за прошедшие сутки зарегистрировано не было, сообщила на брифинге помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы три новых случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказала она.
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"Среди новых пациентов – двое граждан Таиланда и один иностранный гражданин. Иностранный пациент – гражданин Италии 42 лет, госпитализированный на Пхукете. Он заразился, по-видимому, в результате общения с ранее заболевшими. У него болезнь пока проходит без симптомов. По этому случаю проводится эпидемиологическое расследование", - сказала помощник пресс-секретаря.
"Еще двое пациентов поступили в больницы из государственного карантина, в котором они находились после возвращения в Таиланд из-за границы. Это 24-летний студент, вернувшийся из Египта, и 43-летняя работница спа-салона, вернувшаяся из Индии", - добавила Йонтракун.
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Она отметила, что большинство новых пациентов с коронавирусной инфекцией в последнее время поступают из государственных карантинных центров, где они находятся в изоляции после возвращения из-за границы.
Помощник пресс-секретаря также назвала общие статистические показатели на 23 мая: количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3040 человек, число умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших – 2 916 человек, в больницах на лечении находится 68 человек.
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