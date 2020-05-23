Во Владивосток вернулось судно, погрузившее батискаф в Марианскую впадину

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Спасательный буксир Тихоокеанского флота "Фотий Крылов", который обеспечивал первое в мире погружение полностью автономного подводного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины, вернулся во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель флота.
Восьмого мая глубоководный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" с борта спасательного буксирного судна "Фотий Крылов" ВМФ РФ впервые погрузился на дно Марианской впадины на глубину 10 028 метров и установил вымпел в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "Витязь-Д" стал первым полностью автономным аппаратом, достигшим дна Марианской впадины. В отличие от работавших ранее в этом районе аппаратов Kaiko (Япония) и Nereus (США) "Витязь-Д" функционирует полностью автономно, используя элементы искусственного интеллекта. Также в ходе экспедиции в акваториях Японского и Филлипинского морей произведены испытательные погружения аппарата на глубины 2400 и 5200 метров.
"В честь возвращения экспедиции из дальнего похода на причале в районе Корабельной набережной прошло общее построение экипажей соединения кораблей ТОФ, экипажа СБС "Фотий Крылов" и специалистов, обеспечивавших рекордное погружение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, от имени командования Тихоокеанского флота присутствующих поприветствовал и поздравил заместитель командующего флотом по вооружению, контр-адмирал Игорь Королёв. Он назвал миссию аппарата "Витязь-Д" историческим событием, которое открывает большие перспективы дальнейшего исследования Мирового океана. "Королёв выразил надежду на то, что "Витязь" станет перспективной платформой, на базе которой будет разработана целая серия глубоководных аппаратов, полезных в том числе и для ВМФ. Заместитель командующего Тихоокеанским флотом вручил экипажу буксира торт, специально изготовленный в форме аппарата "Витязь", - добавил собеседник агентства.
23 января, 04:13Исследования Марианской впадины
Тихоокеанцев с успешным завершением экспедиции к Марианской впадине также поздравил генеральный директор "ЦКБ морской техники "Рубин" Игорь Вильнит и гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Церемония встречи завершилась общим прохождением личного состава соединения надводных кораблей ТОФ.
Как отмечается в сообщении Тихоокеанского флота, продолжительность похода "Фотия Крылова" составила 29 суток, за это время судно прошло более 5200 морских миль.
"Витязь-Д" является составной частью новейшего российского комплекса сверхглубоководного погружения, который разрабатывается с сентября 2017 года. Название аппарат получил в честь научно-исследовательского судна "Витязь", которое почти 20 лет являлось флагманом экспедиционного флота СССР. В состав комплекса входит автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу.