Во Владивосток вернулось судно, погрузившее батискаф в Марианскую впадину

По его словам, от имени командования Тихоокеанского флота присутствующих поприветствовал и поздравил заместитель командующего флотом по вооружению, контр-адмирал Игорь Королёв. Он назвал миссию аппарата "Витязь-Д" историческим событием, которое открывает большие перспективы дальнейшего исследования Мирового океана. "Королёв выразил надежду на то, что "Витязь" станет перспективной платформой, на базе которой будет разработана целая серия глубоководных аппаратов, полезных в том числе и для ВМФ. Заместитель командующего Тихоокеанским флотом вручил экипажу буксира торт, специально изготовленный в форме аппарата "Витязь", - добавил собеседник агентства.