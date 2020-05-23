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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T07:39
https://ria.ru/20200523/1571873160.html
В Германии выявили 638 новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии выявили 638 новых случаев COVID-19

07:39 23.05.2020
4017
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 638, скончались 42 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне сообщалось о 460 новых случаях заболевания и 27 скончавшихся за сутки.
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С начала эпидемии в стране выявлены 177 850 случаев заражения коронавирусом нового типа, 8216 человек с диагнозом COVID-19 скончались, почти 160 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 132), Северном Рейне-Вестфалии (37 139) и Баден-Вюртемберге (34 345). В Берлине зафиксированы 6614 случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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