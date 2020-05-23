В Германии выявили 638 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 638, скончались 42 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне сообщалось о 460 новых случаях заболевания и 27 скончавшихся за сутки.
С начала эпидемии в стране выявлены 177 850 случаев заражения коронавирусом нового типа, 8216 человек с диагнозом COVID-19 скончались, почти 160 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 132), Северном Рейне-Вестфалии (37 139) и Баден-Вюртемберге (34 345). В Берлине зафиксированы 6614 случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.