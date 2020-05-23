В Германии выявили 638 новых случаев COVID-19

Накануне сообщалось о 460 новых случаях заболевания и 27 скончавшихся за сутки.

С начала эпидемии в стране выявлены 177 850 случаев заражения коронавирусом нового типа, 8216 человек с диагнозом COVID-19 скончались, почти 160 тысяч заразившихся вылечились.