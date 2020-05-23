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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T07:37
https://ria.ru/20200523/1571873126.html
В Киргизии число заболевших СOVID-19 достигло 1365 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_c760963fc923c2ed3ca125b16b22e695.jpg
РИА Новости

В Киргизии число заболевших СOVID-19 достигло 1365 человек

07:37 23.05.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом в Киргизии достигло 1365, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 23 мая 2020 года по республике зарегистрировано 15 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба. По его словам, за сутки выздоровели 8 пациентов.
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Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1365 человек, из которых 273 - медработники. Скончались 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 957 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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