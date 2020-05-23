В Киргизии число заболевших СOVID-19 достигло 1365 человек

"На 23 мая 2020 года по республике зарегистрировано 15 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба. По его словам, за сутки выздоровели 8 пациентов.

Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1365 человек, из которых 273 - медработники. Скончались 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 957 пациентов.