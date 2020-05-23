В Киргизии число заболевших СOVID-19 достигло 1365 человек

БИШКЕК, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом в Киргизии достигло 1365, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 23 мая 2020 года по республике зарегистрировано 15 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба. По его словам, за сутки выздоровели 8 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1365 человек, из которых 273 - медработники. Скончались 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 957 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.