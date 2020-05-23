Крупнейшая компания по аренде машин Hertz подала заявление о банкротстве

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Одна из крупнейших компаний по аренде автомобилей Hertz подала заявление о банкротстве из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19, говорится в заявлении компании.
"Hertz Global Holdings сегодня объявила, что она и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали ходатайство о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве в суд по делам о банкротстве по округу Делавэр", - говорится в заявлении компании.
Пандемия COVID-19 привела к "резкому снижению выручки и сокращению бронирований", объяснили в компании, а реструктуризация позволит выстроить более устойчивую финансовую структуру.
При этом "все офисы Hertz остаются открытыми и обслуживают клиентов", указано в пресс-релизе.