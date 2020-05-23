Крупнейшая компания по аренде машин Hertz подала заявление о банкротстве

"Hertz Global Holdings сегодня объявила, что она и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали ходатайство о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве в суд по делам о банкротстве по округу Делавэр", - говорится в заявлении компании.