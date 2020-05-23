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2020-05-23T07:35
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Крупнейшая компания по аренде машин Hertz подала заявление о банкротстве
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РИА Новости

Крупнейшая компания по аренде машин Hertz подала заявление о банкротстве

07:35 23.05.2020
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© www.wikipedia.orgГород Чикаго - штат Иллинойс
Город Чикаго - штат Иллинойс
© www.wikipedia.org
Город Чикаго - штат Иллинойс. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Одна из крупнейших компаний по аренде автомобилей Hertz подала заявление о банкротстве из-за кризиса, связанного с пандемией COVID-19, говорится в заявлении компании.
"Hertz Global Holdings сегодня объявила, что она и ряд ее дочерних компаний в США и Канаде добровольно подали ходатайство о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве в суд по делам о банкротстве по округу Делавэр", - говорится в заявлении компании.
Пандемия COVID-19 привела к "резкому снижению выручки и сокращению бронирований", объяснили в компании, а реструктуризация позволит выстроить более устойчивую финансовую структуру.
При этом "все офисы Hertz остаются открытыми и обслуживают клиентов", указано в пресс-релизе.
Основанная более 100 лет назад в Чикаго, компания Hertz занимает ведущую позицию на мировом рынке прокатов автомобилей. Ей принадлежит почти две тысячи пунктов проката в США и более пяти тысяч по всему миру, в том числе в России.
Спутник компании Intelsat
14 мая, 11:42
Крупнейший спутниковый оператор Intelsat подал заявку на банкротство
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ЧикагоСШАЭкономика
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