Путину представят оценку антикризисного плана

"Все знают о том, что каждое из деловых объединений уже не раз выступало с собственными оценками той ситуации, в которой мы оказались, и предложениями по выходу из нее. Правительство сейчас готовит сводный план восстановления экономики. Мы с интересом с ним познакомимся, сопоставим с собственным видением, посмотрим, все ли будет учтено. Борис Юрьевич (Титов - ред.), с учетом того, что вы являетесь "человеком и институтом", попробуем направить по вашему каналу те предложения, которые в правительственный доклад не войдут", - цитирует Шохина пресс-служба омбудсмена.