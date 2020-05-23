На Тайване осенью начнут испытания вакцины от COVID-19 на людях

"Посетил государственный научно-исследовательский институт здравоохранения и завод по производству вакцин, чтобы понять, какого прогресса на данном этапе удалось добиться в исследованиях и разработке вакцины (от коронавируса - ред.), испытания на людях пройдут уже этой осенью", - написал Лай на своей странице в Facebook.