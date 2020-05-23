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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T07:26
https://ria.ru/20200523/1571872948.html
На Тайване осенью начнут испытания вакцины от COVID-19 на людях
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564124536_0:183:2999:1870_1036x0_80_0_0_7344b31d2ca99077a499dd646090c885.jpg
РИА Новости

На Тайване осенью начнут испытания вакцины от COVID-19 на людях

07:26 23.05.2020
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© AP Photo / Chiang Ying-yingЛюди в защитных масках в Тайбэе
Люди в защитных масках в Тайбэе
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Люди в защитных масках в Тайбэе
ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Тайваньские ученые этой осенью планируют приступить к испытаниям на людях разрабатываемой ими вакцины от COVID-19, сообщил в субботу заместитель главы администрации Тайваня Уильям Лай.
Он в пятницу посетил лабораторию государственного научно-исследовательского института здравоохранения (NHRI) в городе Чжунань уезда Мяоли на северо-западе острова и пообщался со специалистами, которые непосредственно занимаются исследованиями вируса и разработкой вакцины.
"Посетил государственный научно-исследовательский институт здравоохранения и завод по производству вакцин, чтобы понять, какого прогресса на данном этапе удалось добиться в исследованиях и разработке вакцины (от коронавируса - ред.), испытания на людях пройдут уже этой осенью", - написал Лай на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что специалисты NHRI в значительной степени помогли правительству острова справиться с эпидемией атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году и эпидемией птичьего гриппа в 2005 году.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 327 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТайваньВ мире
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