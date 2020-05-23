В Кузбассе выявили еще 15 случаев коронавируса

"Еще у 15 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 138 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 261 больной коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.