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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T07:24
https://ria.ru/20200523/1571872818.html
В Кузбассе выявили еще 15 случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Кузбассе выявили еще 15 случаев коронавируса

07:24 23.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
КЕМЕРОВО, 23 мая - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 15 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 15 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 138 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 261 больной коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, по четыре новых случая выявлено в Кемерово и Междуреченске, по одному – в Новокузнецке, Белово, Анжеро-Судженске, Киселевске, Прокопьевске, Кемеровском и Прокопьевском районах. Среди новых выздоровевших пять жителей Новокузнецка, двое из Белово и один – из Беловского района.
По данным на субботу, в Кузбассе выявлено 406 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 138 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7939 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиселевскНовокузнецкКемеровская областьБеловский районОбщество
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