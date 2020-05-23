В Кузбассе выявили еще 15 случаев коронавируса

КЕМЕРОВО, 23 мая - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявлено еще у 15 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 15 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 138 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 261 больной коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, по четыре новых случая выявлено в Кемерово и Междуреченске, по одному – в Новокузнецке, Белово, Анжеро-Судженске, Киселевске, Прокопьевске, Кемеровском и Прокопьевском районах. Среди новых выздоровевших пять жителей Новокузнецка, двое из Белово и один – из Беловского района.
По данным на субботу, в Кузбассе выявлено 406 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 138 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7939 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.