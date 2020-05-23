В Набережных Челнах один человек пострадал при пожаре на фабрике

"В результате пожара в здании кондитерского цеха фабрики ООО "Производственная компания "Акульчев" пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший доставлен в больницу скорой медицинской помощи. В 02.30 мск пожар удалось полностью ликвидировать на площади 150 квадратных метров. К тушению привлекался 81 человек и 22 единицы техники.