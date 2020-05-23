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2020-05-23T07:09
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В Набережных Челнах один человек пострадал при пожаре на фабрике
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РИА Новости

В Набережных Челнах один человек пострадал при пожаре на фабрике

07:09 23.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Один человек пострадал, по уточненным данным, при пожаре на кондитерской фабрике в Набережных Челнах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате пожара в здании кондитерского цеха фабрики ООО "Производственная компания "Акульчев" пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший доставлен в больницу скорой медицинской помощи. В 02.30 мск пожар удалось полностью ликвидировать на площади 150 квадратных метров. К тушению привлекался 81 человек и 22 единицы техники.
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Набережные ЧелныПроисшествия
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