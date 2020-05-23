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2020-05-23T11:15
https://ria.ru/20200523/1571872644.html
Более 650 пациентов с COVID-19 примут участие в испытаниях "Фавипиравира"
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РИА Новости

Более 650 пациентов с COVID-19 примут участие в испытаниях "Фавипиравира"

07:03 23.05.2020 (обновлено: 11:15 23.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 650 пациентов примут участие в клинических исследованиях препарата "Фавипиравир" для лечения коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Сейчас в России препарат "Фавипиравир" не зарегистрирован, его получают только пациенты с COVID-19, которые принимают участие в клинических испытаниях, пояснили в пресс-службе.

"Рядом отечественных фармкомпаний инициированы клинические исследования с целью изучения эффективности и безопасности применения препарата "Фавипиравир" для лечения пациентов с COVID-19, более 650 пациентов примут участие в клинических исследованиях в более чем 40 центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Саранска, Нижнего Новгорода, Рязани, Казани, Уфы, Ярославля, Якутска и Дагестана, которые осуществляют лечение пациентов в рамках клинических исследований", — говорится в сообщении.

Новый препарат

В марте набсовет РФПИ одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир", по данным китайских специалистов, эффективного в борьбе с коронавирусом, и других антивирусных инновационных лекарств, в том числе на его основе.
Исследование препарата проводится в одобренных центрах по всей России, в нем участвуют 330 больных. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, он показал свою эффективность."По результатам первых 60 пациентов в шести центрах мы видим очень важную статистику, которая говорит, что 60% из пациентов, принимающих препарат, уже на пятый день терапии имеют отрицательный тест на коронавирус", — сообщил он.
Накануне сообщалось, что препарат для лечения коронавируса COVID-19, который будет производить совместное предприятие РФПИ и группы "ХимРар", планируется выпускать под названием "Авифавир".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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