Более 650 пациентов с COVID-19 примут участие в испытаниях "Фавипиравира"

"Рядом отечественных фармкомпаний инициированы клинические исследования с целью изучения эффективности и безопасности применения препарата "Фавипиравир" для лечения пациентов с COVID-19, более 650 пациентов примут участие в клинических исследованиях в более чем 40 центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Саранска, Нижнего Новгорода, Рязани, Казани, Уфы, Ярославля, Якутска и Дагестана, которые осуществляют лечение пациентов в рамках клинических исследований", — говорится в сообщении.