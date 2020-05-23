Во Франции разрешат религиозные церемонии

Православное богослужение в праздник Веры, Надежды, Любови и Софии в католическом храме святого Трофима в Эшо, Франция

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Власти Власти Франции договорились с конфессиями о возобновлении религиозных церемоний, отмененных из-за коронавируса, при соблюдении дистанции в один метр, ношении масок и дезинфекции рук, заявил глава МВД страны Кристоф Кастанер

Министерство на своем сайте сообщает, что Кастанер договорился с представителями конфессий об условиях возобновления религиозных церемоний и мерах санитарной безопасности. Отмечается, что соответствующий указ выйдет в ближайшие часы и немедленно вступит в силу.

"Места отправления религиозных обрядов, как и все другие места общественного пользования, должны будут соблюдать "барьерные" жесты (меры предосторожности от заражения – ред.), а также меры физического дистанцирования. Руководитель места отправления культа будет отвечать за соблюдение данных требований", - указывается в сообщении.

Организаторам нужно обеспечить соблюдение дистанции не менее одного метра между людьми, что ограничит число посетителей. "Ношение защитной маски будет обязательно во время религиозных церемоний", - добавляется в сообщении.

Особое внимание будет уделено входам и выходам из зданий. Религиозным организациям нужно определить ответственных для регулирования потока, контроля числа людей внутри помещений и предотвращения скоплений вокруг них. При входе в места отправления культа будет обязательна дезинфекция рук.

При несоблюдении правил префекты департаментов смогут запретить открытие или закрыть место отправления культа. К общим мерам добавятся рекомендации, разработанные каждой конфессией и адаптированные к их ритуальной практике.