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Религия и мировоззрение
2020-05-23T06:56
https://ria.ru/20200523/1571872571.html
Во Франции разрешат религиозные церемонии
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РИА Новости

Во Франции разрешат религиозные церемонии

06:56 23.05.2020
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© РИА Новости / Ольга ЛипичПравославное богослужение в праздник Веры, Надежды, Любови и Софии в католическом храме святого Трофима в Эшо, Франция
Православное богослужение в праздник Веры, Надежды, Любови и Софии в католическом храме святого Трофима в Эшо, Франция
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Власти Франции договорились с конфессиями о возобновлении религиозных церемоний, отмененных из-за коронавируса, при соблюдении дистанции в один метр, ношении масок и дезинфекции рук, заявил глава МВД страны Кристоф Кастанер.
Министерство на своем сайте сообщает, что Кастанер договорился с представителями конфессий об условиях возобновления религиозных церемоний и мерах санитарной безопасности. Отмечается, что соответствующий указ выйдет в ближайшие часы и немедленно вступит в силу.
"Места отправления религиозных обрядов, как и все другие места общественного пользования, должны будут соблюдать "барьерные" жесты (меры предосторожности от заражения – ред.), а также меры физического дистанцирования. Руководитель места отправления культа будет отвечать за соблюдение данных требований", - указывается в сообщении.
Организаторам нужно обеспечить соблюдение дистанции не менее одного метра между людьми, что ограничит число посетителей. "Ношение защитной маски будет обязательно во время религиозных церемоний", - добавляется в сообщении.
Особое внимание будет уделено входам и выходам из зданий. Религиозным организациям нужно определить ответственных для регулирования потока, контроля числа людей внутри помещений и предотвращения скоплений вокруг них. При входе в места отправления культа будет обязательна дезинфекция рук.
При несоблюдении правил префекты департаментов смогут запретить открытие или закрыть место отправления культа. К общим мерам добавятся рекомендации, разработанные каждой конфессией и адаптированные к их ритуальной практике.
Хотя повсеместное возобновление религиозных церемоний запланировано на 3 июня, с момента публикации указа появится возможность совершать богослужения под ответственность руководителей мест отправления культа и при соблюдении согласованных правил и обязательств.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Кристоф КастанерФранцияВ мире
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