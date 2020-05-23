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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T14:46
https://ria.ru/20200523/1571872475.html
"Ты больной": американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире
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РИА Новости

"Ты больной": американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире

06:31 23.05.2020 (обновлено: 14:46 23.05.2020)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ведущая MSNBC Мика Бжезински в прямом эфире назвала президента США Дональда Трампа "больным".
Эфир состоялся еще 20 мая, сейчас видео с высказываниями Бжезински можно увидеть на YouTube.
Телеведущая раскритиковала главу государства за слова про количество зараженных коронавирусом. Бжезински подчеркнула, что на США приходится треть от общего числа случаев COVID-19 в мире, однако Трамп считает, что это хорошо, так как якобы свидетельствует об эффективности тестирования. По мнению журналистки, вся эта ситуация войдет в историю как гуманитарная катастрофа, которую президент мог предотвратить.
При этом, подчеркнула телеведущая, Трамп все время пытается перевести стрелки и пишет в твиттере "самую разнообразную чушь", в частности про ее мужа Джо Скарборо, который в прошлом был конгрессменом, а сейчас занимается журналистикой и нередко выступает с критикой американского лидера.
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На прошлой неделе Трамп опубликовал пост, в котором возмутился, что против Скарборо до сих пор не возбудили дело.
"Когда уже во возобновят дело по случившемуся с психопатом Джо Скарборо во Флориде? Убийство сошло ему с рук? Некоторые так считают. Почему он покинул конгресс так тихо и быстро? Разве не очевидно? А что сейчас происходит? Совсем все плохо с головой!" — написал Трамп.
"Пользуясь своим положением, скажу вот что: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной. Ты заставляешь переживать такое и семью этой девушки, и ее мужа, и делаешь ты это только из-за того, что зол на Джо, потому что он тебя сегодня опять прижал, потому что он говорит правду и говорит прямым текстом о том, что в тебе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии и что ты не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, что ты ее только усугубил и продолжаешь усугублять, и при этом даже не носишь маску, чтобы уберечь других людей от собственной заразы", — сказала Бжезински, добавив, что считает Трампа "злобным и отвратительным".
Скарборо был членом палаты представителей США от штата Флорида в июле 2001 года, когда стажерку Лори Клаузутис нашли мертвой на рабочем месте в его приемной в Форт-Уолтон-Бич. Вскрытие показало, что 28-летняя девушка скончалась от порока сердца, однако некоторым ее смерть показалась подозрительной, в том числе и Трампу, который еще в 2017 году призывал возобновить расследование.
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За минувшие сутки в США зафиксировали более 25 тысяч новых случаев коронавируса, а всего число заразившихся превысило полтора миллиона. Более 96 тысяч человек стали жертвами инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМика БжезинскиДжо СкарбороДональд ТрампФлоридаСШАВ мире
Популярные комментарии
Свобода слова - это отсутствие рамок приличия, право оскорблять, публично произносить унижающие сравнения и не получать за это по роже. По-сути, это право безответно унижать человеческое достоинство оппонента. Как-то по-другому это изначально понималось.
23 мая, 08:30
Олег Георгиевич
15742503
Американцы научились лихо обходиться со словом "правда". "Правду" там теперь озвучивает любая говорящая голова, а её противник/соперник - как и полагается - вещает неправду. И никто уже не может разобрать, где там ложь спряталась, хотя ложь-то в основном и фигурирует во всех заявлениях. Жаль, очень жаль, что в США правда обесценилась, а ложь вырядилась в красивую обёртку.
23 мая, 09:30
mm3minaeva
15710101
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