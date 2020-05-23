"Ты больной": американская телеведущая обратилась к Трампу в прямом эфире

Телеведущая раскритиковала главу государства за слова про количество зараженных коронавирусом. Бжезински подчеркнула, что на США приходится треть от общего числа случаев COVID-19 в мире, однако Трамп считает, что это хорошо, так как якобы свидетельствует об эффективности тестирования. По мнению журналистки, вся эта ситуация войдет в историю как гуманитарная катастрофа, которую президент мог предотвратить.

"Пользуясь своим положением, скажу вот что: это слова больного человека. Дональд, ты больной человек, больной. Ты заставляешь переживать такое и семью этой девушки, и ее мужа, и делаешь ты это только из-за того, что зол на Джо, потому что он тебя сегодня опять прижал, потому что он говорит правду и говорит прямым текстом о том, что в тебе нет никакого интереса к другим, никакой эмпатии и что ты не способен справиться с этой гигантской гуманитарной катастрофой, что ты ее только усугубил и продолжаешь усугублять, и при этом даже не носишь маску, чтобы уберечь других людей от собственной заразы", — сказала Бжезински, добавив, что считает Трампа "злобным и отвратительным".