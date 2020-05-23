Филологи рассказали об изменениях в русском языке

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Эксперты накануне Дня славянской письменности рассказали РИА Новости об изменении стиля общения Эксперты накануне Дня славянской письменности рассказали РИА Новости об изменении стиля общения россиян , новом расцвете поэзии благодаря соцсетям и о том, как иностранные заимствования в языке со временем вытесняются их русскими аналогами.

День славянской письменности и культуры ежегодно отмечается 24 мая в России и во многих странах мира. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые создали алфавит и дали начало письменности славян.

"Паутина" ошибок

Как отмечает профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Владимир Карасик, в изменении русского языка сейчас заметны несколько тенденций.

"Первое. Изменяется не столько даже язык, сколько поведение в общении, коммуникативная практика, которая, прежде всего, противопоставляется в плане того, что является приватным и что является публичным", — рассказал он.

По его мнению, особую роль играет сетевое общение. В рамках социальных сетей то, что раньше было сферой частной жизни, сейчас выставляется наружу, меняется и стиль общения — появляется "явная демонстративность, чего раньше не было", стремление привлечь к себе внимание широкого круга людей. Типичным примером таких изменений ученый назвал селфи.

Он отметил, что изменения затронули и сферы публичного общения — политическую, рекламную, деловую. Люди отходят от официального стиля, шире используют разговорные слова вплоть до вульгарной лексики, включая вульгарные намеки.

"Все чаще и чаще встречаем в этом общении сниженную речь, разговорную речь. Если раньше… люди извинялись за низкое слово, сниженный стиль, то теперь извиняются за высокое слово. Произошла резкая смена стиля общения, избегается пафосность во всех формах", — рассказал Карасик.

Среди причин снижения стиля эксперт назвал увеличение игровой составляющей в общении. Даже взрослые в соцсетях используют стиль ребячливого общения подростков, "которые любят подмигивать, которые любят подкалывать друг друга".

Филолог полагает, что речь стала более неряшливой, люди перестали следить за своей грамотностью, "подразумевая, что неряшливо оформленная речь – это показатель спонтанного общения", желания говорить не правильно, а моментально, "показатель искренности вот такой получается".

"Это обусловлено рядом причин, в том числе, к сожалению, недостаточным вниманием к правильности речи в нашем коллективном сознании. И не нужно здесь ругать школу: школа может делать то, что она делает. Это уже личная ответственность людей за свое использование языка. Мы видим, что резко увеличилось количество людей, которые пишут в социальных сетях с ошибками", — считает он.

По словам эксперта, на языковой вкус очень сильно влияют средства массовой информации, реклама, среда, в которой человек живет.

Как добавил доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка и методики его преподавания РУДН Виктор Шаклеин, благодаря интернету доступ к знаниям стал проще, а часть задач по соблюдению грамотности взяла на себя техника. Ценными становятся другие навыки — способность анализировать информацию, критически осмысливать тезисы, создавать свои тексты.

Шаклеин уточнил, что нынешние дети быстрее читают и пишут, но хуже справляются с материалами большого объема и на специализированные темы.

"Сейчас формируется необходимость повысить не столько грамотность, сколько коммуникативные компетенции, особенно в части продуктивных видов речи – письма и говорения. Умение излагать свои мысли и аргументировать ответы, владение ораторским искусством и приёмами риторики останутся востребованными и в эпоху цифрового общества", — отмечает эксперт.

Вернули одолженное

По мнению Карасика, еще одной характеристикой языка является отношение к заимствованиям. На его взгляд, сейчас продолжается активное заимствование слов из других языков, прежде всего из английского, американского английского. Эти заимствования в основном "игровые, престижные или псевдопрестижные", возникающие при общении людей из разных стран.

"Но обратить внимание нужно на то, что отчасти начинается некий отток таких заимствований. Например, ушло слово "тинейджер", которое активно вытеснило слово "подросток", а сейчас опять вернулось слово "подросток" в нашу коммуникативную практику", — отмечает филолог.

Как добавляет Шаклеин, русский язык – не только богатый, но и гибкий. Он отмечает, что появление новых заимствований связано с необходимостью дать название новому явлению.

Как это по-русски Не только Babushka и vodka. Какие русские слова попали в другие языки?

"В основном это происходит, когда в нашу жизнь приходят новые явления. Сейчас много новшеств из области технологий, цифровизации. Еще десять лет назад мы не говорили "смартфон", "мессенджер", "хештег" или "скрин". У многих слов появились дополнительные значения – например, "облако" сейчас может пониматься как хранилище информации", — рассказал он.

Шаклеин уточнил, что если исчезает явление, то нет необходимости и в обозначающем его слове. Например, резко снизилась частотность использования слов "пейджер", "тамагочи" или "аська".

"Некоторые единицы успевают войти в нормы литературного языка, а некоторые остаются на периферии нелитературного использования – как сленг или варваризмы. Недавно школьники стали использовать слово "краш" в значении "возлюбленный". Скорее всего, это слово не останется в языке", — отмечает эксперт.

Он обратил внимание и на то, что с появлением новых технологий не только приходят новые слова или у старых появляется дополнительное значение, но и медленно меняется грамматика.

"У слова "скачивать" раньше было управление с предлогом "в" - например, "скачивать бензин в канистру". А сейчас мы гораздо чаще используем предлог "на" — и появляется другое значение: "скачивать на телефон", — рассказал Шаклеин.

"Вторжение продолжается в специальные сферы – научную, деловую речь, специальную речь... В обиходной речи этого стало меньше, может быть, в нашем коллективном сознании это стало менее престижным", — резюмирует Карасик.

Не интернетом единым

Как отмечает Карасик, произошло "расслоение людей", которые смотрели телевизор.

"По телевизору часто довольно-таки демонстрировалась раньше грамотная речь. Увеличение передач развлекательных, в том числе и развлекательных передач низкого уровня, привело к тому, что многие ориентируются на эти передачи и воспринимают их как новую норму", — указывает он.

Связанные с языком вопросы, в том числе правильного произношения и ударения в словах, по-прежнему вызывают у людей большой интерес, отметил эксперт. По его мнению, нельзя насильно, по какому-либо постановлению или приказу, заставить человека говорить правильно — повысить грамотность помогут школа, семья, теле- и радиопередачи на эту тему.

Сетевой век русской поэзии

"Сейчас благодаря интернету мы переживаем поэтический взрыв... Мы говорим о том, что был Золотой век русской поэзии, потом Серебряный век, знаете, мы сейчас находимся на взлете, для которого пока еще не придумали названия. Но это очевидный взлет", — считает Карасик.

Он отмечает, что в соцсетях очень много поэтических текстов разного уровня и качества, "но среди этих поэтических текстов появляются шедевры".