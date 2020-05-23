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В России ликвидировали почти 40 лесных пожаров
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РИА Новости

В России ликвидировали почти 40 лесных пожаров

06:09 23.05.2020 (обновлено: 06:10 23.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Забайкальском крае
Лесной пожар в Забайкальском крае
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Лесной пожар в Забайкальском крае. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тридцать восемь лесных пожаров ликвидировали за сутки в России на 871 гектаре, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о ликвидации 46 лесных пожарах на 672 гектарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.05.2020 в России ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 871 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 23 мая в России действовали 53 лесных пожара на площади 6 786 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров, которые тушат, фиксируется в Забайкальском крае (2 370 гектаров).
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База охраны лесов "Авиалесоохрана"Забайкальский крайПроисшествия
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