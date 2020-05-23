В России ликвидировали почти 40 лесных пожаров

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Тридцать восемь лесных пожаров ликвидировали за сутки в России на 871 гектаре, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о ликвидации 46 лесных пожарах на 672 гектарах.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.05.2020 в России ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 871 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 23 мая в России действовали 53 лесных пожара на площади 6 786 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров, которые тушат, фиксируется в Забайкальском крае (2 370 гектаров).