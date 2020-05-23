В России ликвидировали почти 40 лесных пожаров

Днем ранее сообщалось о ликвидации 46 лесных пожарах на 672 гектарах.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 22.05.2020 в России ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 871 гектара", - говорится в сообщении.