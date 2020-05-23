В Нью-Йорке разрешили собираться в группы до десяти человек

В документе отмечается, что выпущенный ранее указ, который позволял участвовать в религиозных церемониях не более чем 10 гражданам за раз, теперь "модифицируется и позволяет любые собрания до 10 человек, проводимые в соответствии с законом и при соблюдении дистанции и протоколов дезинфекции".