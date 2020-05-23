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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T05:58
https://ria.ru/20200523/1571872287.html
В Нью-Йорке разрешили собираться в группы до десяти человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571333331_0:244:2863:1854_1036x0_80_0_0_9f5a67ebfc142fdfb8a45d9ff7a7310b.jpg
РИА Новости

В Нью-Йорке разрешили собираться в группы до десяти человек

05:58 23.05.2020
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© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Bebeto Matthews
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк разрешили гражданам собираться в группы численностью до 10 человек при условии соблюдения необходимой дистанции между ними, следует из распоряжения губернатора Эндрю Куомо.
В документе отмечается, что выпущенный ранее указ, который позволял участвовать в религиозных церемониях не более чем 10 гражданам за раз, теперь "модифицируется и позволяет любые собрания до 10 человек, проводимые в соответствии с законом и при соблюдении дистанции и протоколов дезинфекции".
Власти требуют, чтобы люди следовали предписаниям, касающимся соблюдения необходимой дистанции (шесть футов – 1,83 метра) и дезинфекции, которые ранее выпустил департамент здравоохранения.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,57 миллиона заражений коронавирусом и более 94 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 298 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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