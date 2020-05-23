В Нью-Йорке разрешили собираться в группы до десяти человек

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Власти штата Нью-Йорк разрешили гражданам собираться в группы численностью до 10 человек при условии соблюдения необходимой дистанции между ними, следует из распоряжения губернатора Эндрю Куомо.
В документе отмечается, что выпущенный ранее указ, который позволял участвовать в религиозных церемониях не более чем 10 гражданам за раз, теперь "модифицируется и позволяет любые собрания до 10 человек, проводимые в соответствии с законом и при соблюдении дистанции и протоколов дезинфекции".
Власти требуют, чтобы люди следовали предписаниям, касающимся соблюдения необходимой дистанции (шесть футов – 1,83 метра) и дезинфекции, которые ранее выпустил департамент здравоохранения.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,57 миллиона заражений коронавирусом и более 94 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 298 тысяч человек.
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