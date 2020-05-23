В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Приморье за сутки выросло на 53 и достигло 1595, сообщает правительство региона.
"За прошедшие сутки в Приморье выявленs еще 53 заболевших коронавирусной инфекцией… По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, всего с начала эпидемии в регионе – 1595 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
"Коэффициент распространения инфекции снижается. Однако санитарный контроль пока ослаблять нельзя, а в некоторых случаях даже нужно усилить", – сказала Детковская, чьи слова приводятся в сообщении.
Губернатор Олег Кожемяко отметил, что Приморье находится в шаге от поэтапной отмены ограничений. Он призвал глав муниципалитетов, контрольно-надзорные органы усилить работу по выявлению и пресечению нарушений санитарных мер.
"Чем жестче мы будем относиться к нарушителям, тем быстрее запустим экономику, потери в ней уже составили 3,2 миллиарда рублей. Даже при переходе на "нормальные рейсы", мы сразу не "выпрыгнем" на докризисный уровень. Поэтому никакого снисхождения к нарушителям быть не может", – добавил Кожемяко.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня. Всего в крае выздоровел 551 заболевший, 14 пациентов умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.