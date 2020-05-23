Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T05:52
https://ria.ru/20200523/1571872223.html
В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек

05:52 23.05.2020
4593
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Приморье за сутки выросло на 53 и достигло 1595, сообщает правительство региона.
"За прошедшие сутки в Приморье выявленs еще 53 заболевших коронавирусной инфекцией… По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, всего с начала эпидемии в регионе – 1595 случаев заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
"Коэффициент распространения инфекции снижается. Однако санитарный контроль пока ослаблять нельзя, а в некоторых случаях даже нужно усилить", – сказала Детковская, чьи слова приводятся в сообщении.
Губернатор Олег Кожемяко отметил, что Приморье находится в шаге от поэтапной отмены ограничений. Он призвал глав муниципалитетов, контрольно-надзорные органы усилить работу по выявлению и пресечению нарушений санитарных мер.
"Чем жестче мы будем относиться к нарушителям, тем быстрее запустим экономику, потери в ней уже составили 3,2 миллиарда рублей. Даже при переходе на "нормальные рейсы", мы сразу не "выпрыгнем" на докризисный уровень. Поэтому никакого снисхождения к нарушителям быть не может", – добавил Кожемяко.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня. Всего в крае выздоровел 551 заболевший, 14 пациентов умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Олег КожемякоПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Медицинские работники
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Медик карантинного центра
В Приморье выявили еще 47 зараженных коронавирусом
Российские рубли
"Это рабский труд!": в Госдуме оценили идею сажать за серые зарплаты
Агитационный баннер, посвященный профилактике коронавируса, во Владивостоке
В Приморье коэффициент распространения коронавируса снизился до единицы
Оксана Пушкина
Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19
Москва
Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
Фотоснимок коронавируса
Академик РАН назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Самка рыси в Кроноцком заповеднике
В Долине гейзеров в фотоловушку попала толстая рысь
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Киев покинул видеоконференцию по Донбассу до ее окончания, заявили в ЛНР
Монумент Независимости Украины в Киеве
Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала людей со "страшными" проблемами при коронавирусе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24В Южной Корее за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19
05:22В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
05:07Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
04:53Эксперт рассказал, какие российские регионы прошли пик COVID-19
04:52СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии
04:47В Мексике число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек
04:44В Аргентине продлили карантин из-за коронавируса до седьмого июня
04:40В Венесуэлу прибыло первое иранское судно с топливом
04:02Источник: кабмин изучает перспективы использования "Морского старта"
03:53Пушков рассказал об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
03:53Турецкие туроператоры рассказали, когда ждут российских туристов
03:46Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
03:38Эксперт предсказал "развод" Британии и ЕС с полным разрывом связей
03:29"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
03:20Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
03:14Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом
03:09Эксперты рассказали о творчестве Михаила Шолохова
03:00Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
02:43В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
02:39Историк рассказал, чему Суворов учил своих солдат
Лента новостейМолния