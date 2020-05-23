В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек

"Коэффициент распространения инфекции снижается. Однако санитарный контроль пока ослаблять нельзя, а в некоторых случаях даже нужно усилить", – сказала Детковская, чьи слова приводятся в сообщении.

"Чем жестче мы будем относиться к нарушителям, тем быстрее запустим экономику, потери в ней уже составили 3,2 миллиарда рублей. Даже при переходе на "нормальные рейсы", мы сразу не "выпрыгнем" на докризисный уровень. Поэтому никакого снисхождения к нарушителям быть не может", – добавил Кожемяко.