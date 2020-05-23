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Туризм
2020-05-23T05:42
https://ria.ru/20200523/1571872168.html
Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
https://cdn24.img.ria.ru/images/156028/45/1560284533_0:51:3059:1772_1036x0_80_0_0_8cfc05cd3f20533839c5ffd1417b4374.jpg
РИА Новости

Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году

05:42 23.05.2020
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© Depositphotos / haveseenДевушка на пляже
Девушка на пляже
© Depositphotos / haveseen
Девушка на пляже. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россияне готовы на отдыхе терпеть ограничения из-за COVID-19, если отпуск не выйдет дороже, сообщили РИА Новости в компании Туту.ру, которая провела опрос "На что вы готовы ради пляжного отдыха в этом году?"
Пока популярные курорты определяются с новыми правилами поведения на пляжах, сервис путешествий Туту.ру выяснил у пользователей, на что они готовы ради морского отдыха в этом году. Всего в исследовании приняло участие около 2 тысяч человек. Опросы проводились на сайте сервиса и в группе Туту.ру "Вконтакте".
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Среди тех, кто рассматривал варианты с какими-то ограничениями, каждый второй из респондентов (50%) с пониманием отнёсся к сдаче тестов на COVID-19 перед поездкой или когда потребуется. Более 15% опрошенных готовы на самоизоляцию дома на две недели после возвращения из отпуска, чуть меньше (12%) - не против ходить на пляж в маске и перчатках и соблюдать дистанцию, чтобы только оказаться на берегу моря. В компании отметили, что многие готовы отказаться от пляжного отдыха из-за ограничений. При этом 16% согласны на любые ограничения ради отдыха.
"Меньше всего энтузиазма (6%) вызвал вариант "согласен заплатить за путевку (авиабилет) больше, чем обычно". Как показал наш опрос, путешественники готовы вытерпеть многое и отнесутся с пониманием к ограничениям, если только отдых не выйдет дороже, чем обычно", - прокомментировали результаты опроса в Туту.ру.
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