Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году

Пока популярные курорты определяются с новыми правилами поведения на пляжах, сервис путешествий Туту.ру выяснил у пользователей, на что они готовы ради морского отдыха в этом году. Всего в исследовании приняло участие около 2 тысяч человек. Опросы проводились на сайте сервиса и в группе Туту.ру "Вконтакте".
Среди тех, кто рассматривал варианты с какими-то ограничениями, каждый второй из респондентов (50%) с пониманием отнёсся к сдаче тестов на COVID-19 перед поездкой или когда потребуется. Более 15% опрошенных готовы на самоизоляцию дома на две недели после возвращения из отпуска, чуть меньше (12%) - не против ходить на пляж в маске и перчатках и соблюдать дистанцию, чтобы только оказаться на берегу моря. В компании отметили, что многие готовы отказаться от пляжного отдыха из-за ограничений. При этом 16% согласны на любые ограничения ради отдыха.
"Меньше всего энтузиазма (6%) вызвал вариант "согласен заплатить за путевку (авиабилет) больше, чем обычно". Как показал наш опрос, путешественники готовы вытерпеть многое и отнесутся с пониманием к ограничениям, если только отдых не выйдет дороже, чем обычно", - прокомментировали результаты опроса в Туту.ру.