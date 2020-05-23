Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россияне готовы на отдыхе терпеть ограничения из-за COVID-19, если отпуск не выйдет дороже, сообщили РИА Новости в компании Туту.ру , которая провела опрос "На что вы готовы ради пляжного отдыха в этом году?"

Пока популярные курорты определяются с новыми правилами поведения на пляжах, сервис путешествий Туту.ру выяснил у пользователей, на что они готовы ради морского отдыха в этом году. Всего в исследовании приняло участие около 2 тысяч человек. Опросы проводились на сайте сервиса и в группе Туту.ру "Вконтакте".

Среди тех, кто рассматривал варианты с какими-то ограничениями, каждый второй из респондентов (50%) с пониманием отнёсся к сдаче тестов на COVID-19 перед поездкой или когда потребуется. Более 15% опрошенных готовы на самоизоляцию дома на две недели после возвращения из отпуска, чуть меньше (12%) - не против ходить на пляж в маске и перчатках и соблюдать дистанцию, чтобы только оказаться на берегу моря. В компании отметили, что многие готовы отказаться от пляжного отдыха из-за ограничений. При этом 16% согласны на любые ограничения ради отдыха.