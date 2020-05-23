Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России

"При неблагоприятном развитии ситуаций возможно возникновение засухи на территории Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении.

Эксперты института отмечают, что зима 2019-2020 года в европейской части страны была теплой и крайне малоснежной. Отсутствие снега привело к маловодью во многих регионах, особенно в нижнем течении Волги.