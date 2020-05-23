Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мая - РИА Новости. Президент Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что опубликованное судом видео с его встречи с кабмином 22 апреля не доказывает, что он пытался посягнуть на независимость федеральной полиции в личных целях.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Бразилии санкционировал публикацию видео со встречи Болсонару и кабинета министров, которое может доказать, что глава государства вмешивался в дела полиции, чтобы защитить свою семью от расследований. Встреча состоялась 22 апреля. На кадрах Болсонару эмоционально жалуется, что не смог поменять сотрудников службы безопасности. По мнению экс-министра юстиции Сержиу Моро, когда президент говорит "служба безопасности", он имеет в виду полицию.

"Какая часть видео содержит малейшее подтверждение того, что было вмешательство в (дела – ред.) управления Рио или любого другого штата? Никакая! Нет ничего!", - сказал президент журналистам.

На опубликованном видео также запечатлена жесткая критика Болсонару в отношении губернаторов Сан-Паулу Рио-де-Жанейро , которые ввели карантин на подчиненных им территориях вопреки мнению президента. Болсонару использует грубые слова в их адрес и говорит, что чиновники создают "обстановку террора".

В связи с этим президент попытался защититься, сказав, что видео было секретным. "Ни один министр не несет ответственности за то, что было там сказано", - заявил он, добавив, что в любом случае ответственность ляжет на судью из-за решения опубликовать запись. Болсонару еще раз отметил, что обвинения в его адрес не доказаны, и резко высказался в отношении экс-министра Моро.