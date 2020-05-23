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2020-05-23T05:21
https://ria.ru/20200523/1571872047.html
Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
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РИА Новости

Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином

05:21 23.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что опубликованное судом видео с его встречи с кабмином 22 апреля не доказывает, что он пытался посягнуть на независимость федеральной полиции в личных целях.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Бразилии санкционировал публикацию видео со встречи Болсонару и кабинета министров, которое может доказать, что глава государства вмешивался в дела полиции, чтобы защитить свою семью от расследований. Встреча состоялась 22 апреля. На кадрах Болсонару эмоционально жалуется, что не смог поменять сотрудников службы безопасности. По мнению экс-министра юстиции Сержиу Моро, когда президент говорит "служба безопасности", он имеет в виду полицию.
"Какая часть видео содержит малейшее подтверждение того, что было вмешательство в (дела – ред.) управления Рио или любого другого штата? Никакая! Нет ничего!", - сказал президент журналистам.
На опубликованном видео также запечатлена жесткая критика Болсонару в отношении губернаторов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, которые ввели карантин на подчиненных им территориях вопреки мнению президента. Болсонару использует грубые слова в их адрес и говорит, что чиновники создают "обстановку террора".
В связи с этим президент попытался защититься, сказав, что видео было секретным. "Ни один министр не несет ответственности за то, что было там сказано", - заявил он, добавив, что в любом случае ответственность ляжет на судью из-за решения опубликовать запись. Болсонару еще раз отметил, что обвинения в его адрес не доказаны, и резко высказался в отношении экс-министра Моро.
Ранее министр юстиции Бразилии Сержиу Моро подал в отставку из-за разногласий с президентом вокруг смены руководства в федеральной полиции и обвинил Болсонару во вмешательстве в деятельность этого ведомства, отвечающего за расследование коррупционных скандалов. Верховный федеральный суд Бразилии постановил начать расследование по факту выдвинутых обвинений.
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Жаир БолсонаруСан-Паулу (город)Рио-де-Жанейро (город)БразилияВ мире
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