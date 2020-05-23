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Новое оружие России
2020-05-23T05:17
https://ria.ru/20200523/1571871949.html
NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
https://cdn25.img.ria.ru/images/150501/98/1505019875_75:0:1206:636_1036x0_80_0_0_cb8750c642ffa13f23857cfbb55f6e10.jpg
РИА Новости

NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России

05:17 23.05.2020
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© АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"Перспективный тяжелый экраноплан А-050 "Чайка-2"
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
© АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева"
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Журналист Калеб Ларсон рассказал о разработке в России экраноплана "Чайка-2", назвав это возрождением "Каспийского монстра" времен холодной войны. Об этом пишет издание National Interest.
В статье говорится, что в экранопланах используется экранный эффект, который возникает при полете на очень малой высоте и представляет собой набегающий поток между крыльями самолета и поверхностью, образующий "воздушную подушку".
Отмечается, что экранопланы создавались в 1980-1990-е годы для ВМФ СССР. Автор статьи вспоминает проект "Лунь". По словам обозревателя, создание изделия вызвало переполох в разведывательном сообществе США, окрестившем экраноплан "Каспийским монстром".
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Ларсон пишет, что "Чайка-2" создается в нижегородском Центральном конструкторском бюро имени Алексеева. Экраноплан предназначен для высокоскоростной "перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах", в том числе в условиях низкой температуры. Журналист считает, что это имеет большое значение для России.
Автор отмечает, что из-за таяния льдов Арктика становится местом, за присутствие в котором растет конкуренция. Экранопланы с ракетным вооружением могли бы использоваться в качестве сил быстрого реагирования для патрулирования российского Севера.
Кроме того, присутствие новых экранопланов может служить аргументом в пользу того, чтобы находиться на достаточном расстоянии от этого региона во время конфликта, заключил Ларсон.
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Новое оружие РоссииРоссияАрктикаСССРСШАБезопасностьВ мире
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