NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Журналист Калеб Ларсон рассказал о разработке в России экраноплана "Чайка-2", назвав это возрождением "Каспийского монстра" времен холодной войны. Об этом пишет издание Журналист Калеб Ларсон рассказал о разработке в России экраноплана "Чайка-2", назвав это возрождением "Каспийского монстра" времен холодной войны. Об этом пишет издание National Interest

В статье говорится, что в экранопланах используется экранный эффект, который возникает при полете на очень малой высоте и представляет собой набегающий поток между крыльями самолета и поверхностью, образующий "воздушную подушку".

Отмечается, что экранопланы создавались в 1980-1990-е годы для ВМФ СССР . Автор статьи вспоминает проект "Лунь". По словам обозревателя, создание изделия вызвало переполох в разведывательном сообществе США , окрестившем экраноплан "Каспийским монстром".

Ларсон пишет, что "Чайка-2" создается в нижегородском Центральном конструкторском бюро имени Алексеева. Экраноплан предназначен для высокоскоростной "перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах", в том числе в условиях низкой температуры. Журналист считает, что это имеет большое значение для России.

Автор отмечает, что из-за таяния льдов Арктика становится местом, за присутствие в котором растет конкуренция. Экранопланы с ракетным вооружением могли бы использоваться в качестве сил быстрого реагирования для патрулирования российского Севера.

Кроме того, присутствие новых экранопланов может служить аргументом в пользу того, чтобы находиться на достаточном расстоянии от этого региона во время конфликта, заключил Ларсон.