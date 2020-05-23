СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний

Отмечается, что встреча завершилась без какого-либо решения по этому вопросу. Два человека, знакомые с обсуждением, отметили серьезные разногласия относительно этой идеи. В то же время еще один источник указал, что в конечном итоге решили принять другие меры "в ответ на угрозы, исходящие от России и Китая, и избежать возобновления испытаний".