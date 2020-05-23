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2020-05-23T05:29
https://ria.ru/20200523/1571871921.html
СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
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РИА Новости

СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний

05:11 23.05.2020 (обновлено: 05:29 23.05.2020)
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CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, этот вопрос рассматривался на встрече высокопоставленных чиновников из ведомств, занимающихся национальной безопасностью, в прошлую пятницу. Поводом для дискуссии стали утверждения администрации о том, что Россия и Китай якобы проводят испытания ядерного оружия малой мощности.
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Отмечается, что встреча завершилась без какого-либо решения по этому вопросу. Два человека, знакомые с обсуждением, отметили серьезные разногласия относительно этой идеи. В то же время еще один источник указал, что в конечном итоге решили принять другие меры "в ответ на угрозы, исходящие от России и Китая, и избежать возобновления испытаний".
По мнению источника газеты в администрации, демонстрация Москве и Пекину того, что США могут провести "экспресс-испытания", может быть полезной с точки зрения переговоров по контролю над ракетно-ядерными вооружениями.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
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Администрация президента СШАМоскваКитайСШАБезопасностьВ мире
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