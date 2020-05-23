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2020-05-23T05:04
https://ria.ru/20200523/1571871845.html
Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
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РИА Новости

Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист

05:04 23.05.2020
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Минторг США в пятницу добавил в санкционный лист 33 организации Китая: девять - за нарушение прав человека, ещё 24 - как представляющие угрозу нацбезопасности США, сообщило ведомство на своём сайте.
Как поясняет минторг, этим компаниям и организациям будет запрещён доступ к американским технологиям, экспорт или реэкспорт американской продукции без особого разрешения ведомства.
"Эти девять организаций принимали участие в нарушении прав человека и злоупотреблениях, совершенных в ходе китайской репрессивной кампании, массовых произвольных задержаниях, принудительном труде и надзоре за уйгурами, этническими казахами и другими мусульманскими малочисленными группами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - заявляет ведомство.
В санкционный список попали Институт судебной экспертизы при Министерстве общественной безопасности Китайской Народной Республики и восемь китайских компаний. Название последних ведомство не приводит.
Другие "24 государственных и коммерческих организации добавлены в список организаций, участвующих в действиях, противоречащих интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов", говорится в заявлении минторга.
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Речь идёт о предприятиях, базирующихся в Китае, Гонконге и на Каймановых островах. В список вошли компании, занимающиеся высокими технологиями, и исследовательские центры. Например, Beijing Cloudmind Technology Co, Пекинский центр вычислительной науки, Beijing Jincheng Huanyu Electronics и другие.
Западные страны и различные гуманитарные организации часто критикуют действия китайских властей в отношении мусульманского населения Синьцзяна, на что официальный Пекин отвечает, что в "центрах по перевоспитанию" уйгуры получают необходимые им новые навыки для того, чтобы найти хорошую работу и не подвергаться влиянию радикального фундаментализма. В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
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