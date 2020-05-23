Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист

ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Минторг Минторг США в пятницу добавил в санкционный лист 33 организации Китая : девять - за нарушение прав человека, ещё 24 - как представляющие угрозу нацбезопасности США, сообщило ведомство на своём сайте

Как поясняет минторг, этим компаниям и организациям будет запрещён доступ к американским технологиям, экспорт или реэкспорт американской продукции без особого разрешения ведомства.

"Эти девять организаций принимали участие в нарушении прав человека и злоупотреблениях, совершенных в ходе китайской репрессивной кампании, массовых произвольных задержаниях, принудительном труде и надзоре за уйгурами, этническими казахами и другими мусульманскими малочисленными группами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - заявляет ведомство.

В санкционный список попали Институт судебной экспертизы при Министерстве общественной безопасности Китайской Народной Республики и восемь китайских компаний. Название последних ведомство не приводит.

Другие "24 государственных и коммерческих организации добавлены в список организаций, участвующих в действиях, противоречащих интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов", говорится в заявлении минторга.

Речь идёт о предприятиях, базирующихся в Китае, Гонконге и на Каймановых островах . В список вошли компании, занимающиеся высокими технологиями, и исследовательские центры. Например, Beijing Cloudmind Technology Co, Пекинский центр вычислительной науки, Beijing Jincheng Huanyu Electronics и другие.