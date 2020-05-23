Эксперт рассказал, как президент Словакии ввела моду на ношение масок

ПРАГА, 23 мая – РИА Новости. Благополучный выход Благополучный выход Словакии из пандемии можно объяснить, помимо прочего, дисциплинированностью людей, выполнивших указания властей о ношении масок, и главный пример в этом подала согражданам президент республики Зузана Чапутова , заявил РИА Новости руководитель братиславского аналитического центра Comenius Analytica Владимир Бачишин.

С начала марта коронавирусом в Словакии заболели 1503 человека, выздоровели 1256, скончались 28 заболевших. За последние сутки в стране зарегистрирован лишь один новый больной с COVID-19. В больницах остаются 76 пациентов.

"Сразу после того, как правительство Словакии ввело 12 марта из-за пандемии COVID-19 режим чрезвычайного положения с обязательным ношением вне дома защитных масок на лице, эти маски надели все – от рядовых граждан до дикторов телевидения и руководителей страны. Ни один человек с этого дня не появлялся на экранах ТВ без этой, наверное, самой наглядной приметы пандемии. Причем из-за первоначальной нехватки масок в аптеках люди начали шить их дома, на все лады и вкусы", - говорит Бачишин.

По словам эксперта, пока остается тайной, кто шил маски для президента республики Зузаны Чапутовой – она сама, подруги или профессиональные швеи.

"С самого первого появления на ТВ-экранах Чапутовой в маске люди как бы заново оценили присущую их президенту элегантность и умение выдержать внешний стиль. Казалось бы, чего проще – накрыть рот и нос в медицинских целях некоей материей. Но Чапутова и здесь наглядно проявила свою женственность. Ее маски очень аккуратно лежали на лице и всегда соответствовали по цвету и тону актуальной одежде. Президент словно призывала своих сограждан: "И маска может быть своего рода украшением женщины, и в карантине можно облачаться элегантно", - считает Бачишин.

Глядя на президента, начали оригинальничать при подборе нового элемента своего наряда многие женщины - на их лицах появились маски всех цветов радуги. А потом, глядя на руководство страны, словаки стали вышивать на масках и государственный символ республики – двойной крест на трех горных вершинах. Но главное, как подчеркивает Бачишин, никто не выходил на улицу без этого средства защиты на лице, выполняя одно из важнейших требований медиков.

Как констатирует эксперт, сами медики сыграли важнейшую роль в победе над COVID-19, "однако личный и очень наглядный пример ведущих политиков, прежде всего, президента Зузаны Чапутовой, тоже должен быть отмечен".