Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T04:51
https://ria.ru/20200523/1571871797.html
Эксперт рассказал, как президент Словакии ввела моду на ношение масок
https://cdn25.img.ria.ru/images/155187/12/1551871239_0:138:3080:1872_1036x0_80_0_0_60ba0629c3ef9c67e928359b2e9606a0.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал, как президент Словакии ввела моду на ношение масок

04:51 23.05.2020
99
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗузана Чапутова
Зузана Чапутова
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Зузана Чапутова. Архивное фото
ПРАГА, 23 мая – РИА Новости. Благополучный выход Словакии из пандемии можно объяснить, помимо прочего, дисциплинированностью людей, выполнивших указания властей о ношении масок, и главный пример в этом подала согражданам президент республики Зузана Чапутова, заявил РИА Новости руководитель братиславского аналитического центра Comenius Analytica Владимир Бачишин.
С начала марта коронавирусом в Словакии заболели 1503 человека, выздоровели 1256, скончались 28 заболевших. За последние сутки в стране зарегистрирован лишь один новый больной с COVID-19. В больницах остаются 76 пациентов.
"Сразу после того, как правительство Словакии ввело 12 марта из-за пандемии COVID-19 режим чрезвычайного положения с обязательным ношением вне дома защитных масок на лице, эти маски надели все – от рядовых граждан до дикторов телевидения и руководителей страны. Ни один человек с этого дня не появлялся на экранах ТВ без этой, наверное, самой наглядной приметы пандемии. Причем из-за первоначальной нехватки масок в аптеках люди начали шить их дома, на все лады и вкусы", - говорит Бачишин.
По словам эксперта, пока остается тайной, кто шил маски для президента республики Зузаны Чапутовой – она сама, подруги или профессиональные швеи.
Президент США Дональд Трамп
12 мая, 00:46Распространение нового коронавируса
Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
"С самого первого появления на ТВ-экранах Чапутовой в маске люди как бы заново оценили присущую их президенту элегантность и умение выдержать внешний стиль. Казалось бы, чего проще – накрыть рот и нос в медицинских целях некоей материей. Но Чапутова и здесь наглядно проявила свою женственность. Ее маски очень аккуратно лежали на лице и всегда соответствовали по цвету и тону актуальной одежде. Президент словно призывала своих сограждан: "И маска может быть своего рода украшением женщины, и в карантине можно облачаться элегантно", - считает Бачишин.
Глядя на президента, начали оригинальничать при подборе нового элемента своего наряда многие женщины - на их лицах появились маски всех цветов радуги. А потом, глядя на руководство страны, словаки стали вышивать на масках и государственный символ республики – двойной крест на трех горных вершинах. Но главное, как подчеркивает Бачишин, никто не выходил на улицу без этого средства защиты на лице, выполняя одно из важнейших требований медиков.
Как констатирует эксперт, сами медики сыграли важнейшую роль в победе над COVID-19, "однако личный и очень наглядный пример ведущих политиков, прежде всего, президента Зузаны Чапутовой, тоже должен быть отмечен".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Зузана ЧапутоваСловакияВ мире
Рекомендуем
Скриншот видео, где знаменитости говорят о том, что передадут свои социальные сети экспертам в области здравоохранения, мировым лидерам и экономистам, борющимися с COVID-19
СМИ: голливудские актеры обсудят с врачами проблемы, связанные с COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
Перспективный тяжелый экраноплан А-050 Чайка-2
NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
Медсестра в Тульской областной больнице
Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
Заседание Совета безопасности ООН
Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США над акваторией Балтийского моря
В НАТО назвали условие для возвращения США в Договор по открытому небу
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
В Словакии оценили решение США выйти из Договора по открытому небу
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
Земля с борта Международной космической станции
"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
Посольство России в США. Вашингтон
Посольство России раскритиковало США за попытки найти "внешнего врага"
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Названо главное условие скорого возвращения к нормальной жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Нью-Йорке разрешили собираться в группы до десяти человек
05:57В Южной Корее за сутки выявили 23 случая COVID-19
05:52В Приморье число зараженных коронавирусом достигло 1595 человек
05:49В Эквадоре решили возобновить авиасообщение с первого июня
05:42Опрос показал, на что готовы россияне ради пляжного отдыха в этом году
05:30Ученые предупредили об угрозе засухи в Поволжье и на юге России
05:26Общественники жестко ответили на критику тульской медсестры в купальнике
05:21Болсонару прокомментировал опубликованное видео с его встречи с кабмином
05:20СМИ: Джонсон планирует сократить участие Huawei в сетях 5G до нуля
05:17NI впечатлен возрождением "морского монстра" из России
05:11СМИ: власти США обсуждали возможность проведения ядерных испытаний
05:04Минторг США внёс 33 организации из Китая в санкционный лист
04:51Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
04:38Юрист предупредила о возможной дискриминации из-за тестов на COVID-19
04:35Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
04:29Раскрыты детали массового убийства рыбаков на Украине
04:25Менеджеры разработчика вакцины от COVID заработали миллионы, сообщило СМИ
04:12В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
03:59Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
03:59"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Лента новостейМолния