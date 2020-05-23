Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму

"Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись). Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского постпредства при ООН.

Этим, как говорится в заявлении, они не только нарушили сложившуюся в Совбезе практику проведения таких встреч, "но и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся".

"Мы поздравляем всех крымчан с этим большим для них успехом в Совете Безопасности. Будем и дальше последовательно добиваться того, чтобы информация о происходящем в российском Крыму не искажалась теми и в угоду тех, кто не имеет реального представления о жизни в Крыму и кого мнение крымчан на самом деле не интересует",- подчеркивается в заявлении.