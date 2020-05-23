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2020-05-23T05:13
https://ria.ru/20200523/1571871759.html
Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму
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РИА Новости

Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму

04:51 23.05.2020 (обновлено: 05:13 23.05.2020)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 23 мая – РИА Новости. Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", посвященном ситуации в Крыму, сообщило российское постпредство при организации.
В четверг в ООН состоялось заседание, на котором по видеосвязи выступили жители Крыма. Мероприятие прошло в продолжение заседания, состоявшегося 6 марта. Тогда организаторы, которыми выступил ряд западных стран, отказались предоставить слово представителям полуострова. Заседания по "формуле Арриа" не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.
"Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись). Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского постпредства при ООН.
"Не почтили своим присутствием нашу встречу и представители Великобритании, США и Эстонии", - отмечается в сообщении.
Этим, как говорится в заявлении, они не только нарушили сложившуюся в Совбезе практику проведения таких встреч, "но и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся".
"Мы поздравляем всех крымчан с этим большим для них успехом в Совете Безопасности. Будем и дальше последовательно добиваться того, чтобы информация о происходящем в российском Крыму не искажалась теми и в угоду тех, кто не имеет реального представления о жизни в Крыму и кого мнение крымчан на самом деле не интересует",- подчеркивается в заявлении.
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Как отмечают в российском постпредстве, для западных коллег по Совбезу было откровением услышать о причинах, побудивших жителей Крыма сделать выбор в пользу воссоединения с Россией "после антиконституционного переворота в Киеве в феврале 2014 года, о провокациях и откровенно враждебных шагах украинских властей в отношении жителей полуострова, осуществленных за последние шесть лет".
"Утверждения осевших в Киеве "псевдокрымчан", перекочевавшие в выступления наших западных коллег, о якобы имеющих место нарушениях прав человека и притеснениях нацменьшинств, были аргументированно развенчаны крымчанами с опорой на статистику, а также личный опыт", - говорится в заявлении.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя
Вчера, 03:19
Небензя напомнил о вине Украины в потере Крыма
3261003
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РоссияСовет Безопасности ООНВеликобританияЭстонияРеспублика КрымСевастопольООНСШАУкраинаВ мире
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