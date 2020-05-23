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Распространение нового коронавируса
2020-05-23T04:35
https://ria.ru/20200523/1571871672.html
Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

Эксперт предложил ввести обязательный тест на COVID-19 раз в месяц

04:35 23.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 мая – РИА Новости, Людмила Орищенко. Эксперт Национального центра научных исследований Франции (CNRS) Оливье Госнер счёл не очень эффективной обсуждаемую в ряде стран инициативу ввести "паспорта иммунитета" и предложил вместо этого рассмотреть идею об обязательном регулярном прохождении теста на COVID-19, например, раз в месяц.
"Для меня это ложная идея (введение паспортов иммунитета) по нескольким причинам. Во-первых, социальная причина. Не все общества готовы согласиться на это. Некоторые общества, например, во Франции и Германии, очень привязаны к личным правам и скорее сдержанно отнесутся к введению подобного вида мер", - заявил РИА Новости эксперт, специализирующийся на теме массового тестирования и выхода из режима изоляции.
Учитывая, что введение таких паспортов - дорогостоящая мера, нужно оценить их выгоду для общества. "Если я правильно понимаю идею этих паспортов, они выдаются людям, которые были носителями вируса, но в настоящее время уже ими не являются и имеют антитела, которые их защищают. Но здесь есть как минимум два важных момента. Первый – защита антител от повторного заражения не вполне ясна. Мы думаем, что есть защита и что люди, организм которых производит антитела, имеют как минимум частичный иммунитет против вируса. Но мы мало знаем об иммунизации, которая может зависеть, например, от возраста, и о достаточно различном влиянии вируса на мужчин и женщин. Во-вторых, мы плохо знаем о длительности этой защиты от вируса, который мутирует. Поэтому в этом вопросе есть большие сомнения", - пояснил Госнер.
По его мнению, если вводить "паспорта иммунитета", то это надо делать массово. "Но если посмотреть на исследования, которые были сделаны во Франции, то есть тенденция считать, что только 5-10% французов уже были носителями вируса. Поэтому даже в самом лучшем случае будет 10% населения, которые имеют иммунитет к коронавирусу, и это относительно мало", - отметил исследователь.
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
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Он не исключает, что такая стратегия может привести к дискриминации на работе. "В зависимости от статуса кто-то будет иметь возможность работать, кто-то не будет иметь такого права. Кто-то будет участвовать в социальных активностях на работе, кто-то не будет. То есть де факто будет какая-то форма дискриминации, которая больше связана с социальным поведением и страхом заразиться", - полагает эксперт. "Поэтому эта стратегия ("паспортов иммунитета") не кажется мне подходящей", - заключил он.
Госнер считает, что более эффективным было бы обязать людей регулярно сдавать тесты на COVID-19, например, один раз в месяц. "Владельцы автомобилей обязаны проходить процедуру техконтроля регулярно. И надо посмотреть, можно ли обязать людей сдавать тест (на коронавирус) регулярно", - добавил эксперт. По его словам, в первую очередь нужно регулярно тестировать медработников, персонал в домах престарелых, учителей, работников магазинов - всех, кто контактирует с большими массами людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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