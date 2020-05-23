В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19

ПЕКИН, 23 мая — РИА Новости. Ведомства Китая впервые с начала эпидемии не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом, за последние сутки зарегистрировано лишь 28 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Всего за время эпидемии в материковом Китае был выявлен 82 971 случай заражения коронавирусной инфекцией, 78 258 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1711, из них выздоровели 1670 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 28 таких случаев, из них 26 — локальные и два ввозных. За минувшие сутки из карантина выпустили 23 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 370 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.