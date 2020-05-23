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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T04:15
https://ria.ru/20200523/1571871557.html
В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630873_0:226:3072:1954_1036x0_80_0_0_be754462e47f2cd428f6892d49d7a6ae.jpg
РИА Новости

В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19

04:12 23.05.2020 (обновлено: 04:15 23.05.2020)
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© AP Photo / Zhang NanМедицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Zhang Nan
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
ПЕКИН, 23 мая — РИА Новости. Ведомства Китая впервые с начала эпидемии не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом, за последние сутки зарегистрировано лишь 28 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Всего за время эпидемии в материковом Китае был выявлен 82 971 случай заражения коронавирусной инфекцией, 78 258 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1711, из них выздоровели 1670 человек.
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С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 28 таких случаев, из них 26 — локальные и два ввозных. За минувшие сутки из карантина выпустили 23 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 370 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1065 случаев заражения (четыре человека скончались, 1029 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразился 441 человек (семь скончались, 408 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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