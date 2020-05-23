В Китае впервые с начала эпидемии не выявили новых случаев COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае был выявлен 82 971 случай заражения коронавирусной инфекцией, 78 258 человек выздоровели, 79 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев 1711, из них выздоровели 1670 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено 28 таких случаев, из них 26 — локальные и два ввозных. За минувшие сутки из карантина выпустили 23 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 370 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.