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2020-05-23T05:15
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Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97
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РИА Новости

Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97

03:59 23.05.2020 (обновлено: 05:15 23.05.2020)
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© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанкСотрудники специальных служб извлекают тела погибших на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
Сотрудники специальных служб извлекают тела погибших на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
© РИА Новости / Мажар Абид
Перейти в фотобанк
Сотрудники специальных служб извлекают тела погибших на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Минздрав пакистанской провинции Синд подтвердил гибель 97 человек при крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи.
"Всего людей на борту — 99. Всего погибших — 97. Выжили два", — написала пресс-секретарь министерства Миран Юсуф в Twitter, отметив, что на данный момент идентифицировано 19 тел погибших.
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Спасательно-поисковая операция на месте крушения продолжается. Как сообщает авиакомпания, на борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа.
Ранее федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан говорил, что в результате трагедии погибли 90 человек. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал. Согласно предварительным данным, в больницы доставили около 30 человек.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил о начале расследования крушения. По данным управления гражданской авиации, бортовые самописцы найдены, их передадут производителю самолета для расшифровки.
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Крушение пассажирского самолета в ПакистанеИмран ХанСиндКарачиПакистанПроисшествияВ мире
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