Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97

"Всего людей на борту — 99. Всего погибших — 97. Выжили два", — написала пресс-секретарь министерства Миран Юсуф в Twitter, отметив, что на данный момент идентифицировано 19 тел погибших.

Спасательно-поисковая операция на месте крушения продолжается. Как сообщает авиакомпания, на борту самолета был 91 пассажир и восемь членов экипажа.

Ранее федеральный министр авиации Гулам Сарвар Хан говорил, что в результате трагедии погибли 90 человек. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал. Согласно предварительным данным, в больницы доставили около 30 человек.