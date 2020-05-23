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Культура
2020-05-23T03:59
https://ria.ru/20200523/1571871456.html
"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
https://cdn22.img.ria.ru/images/156022/39/1560223967_0:305:3057:2025_1036x0_80_0_0_781f6a44fb5fe2b4d8e684a08cb39356.jpg
РИА Новости

"Это ужасно": Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

03:59 23.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев на съемках шоу "Однажды" на НТВ признался, что разочаровался в карьере.
По информации телеканала, выпуск программы покажут в воскресенье днем.
Причиной разочарования певец назвал принципы составления хит-парадов, которые, по мнению артиста, куплены за деньги, а не заслужены достижениями музыкантов.
"Зачастую в хит-парадах мы видим не тех людей, которые действительно чего-то добились, а тех людей, которые заплатили больше денег, чтобы оказаться в этих чартах. Это ужасно", — заключил Лазарев.
Певец Сергей Лазарев на музыкальном шоу Ну-ка, все вместе
9 марта, 03:53
Лазарев расплакался на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Артист также выразил мнение, что многим в российском шоу-бизнесе не хватает чувства вкуса и чувства собственного достоинства.
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КультураРоссияМузыкаШоу-бизнесНТВ (телеканал)Сергей Лазарев
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