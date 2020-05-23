В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек

МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом достигло в Мексике 62 527, за день подтверждены 479 летальных случаев, сообщил в ходе пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
"Число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 65 527, кроме того изучается 33 801 подозрительный случай заболеваний", - сказал он.
Первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля. По данным минздрава, за минувшие сутки общее число случаев заражения выросло на 2960, число активных случаев с симптомами, проявившимися в последние 14 дней, достигло 13 347 (+442).
Рекордные показатели смертности в последние дни вывели Мексику в десятку стран с наибольшим числом жертв коронавируса.
Ранее Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Cofepris разрешила минздраву Мексики использовать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения пациентов на начальной стадии заболевания COVID-19 .
Число летальных случаев COVID увеличилось на 479 за день - до 6989, еще у 814 умерших подозревают коронавирус. Общее число исследованных пациентов - 210 070 (+8 232).
Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, большинство случаев зафиксированы в городе и штате Мехико.
Ряд регионов, не затронутых эпидемией, начал ослаблять карантинные меры 18 мая. С 1 июня вводится система регионального светофора из четырех фаз, которая в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,9 миллиона случаев заражения, свыше 327 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.