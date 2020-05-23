В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 60 тысяч человек

Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика

Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика

© Guillermo Arias Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика

МЕХИКО, 23 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом достигло в Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом достигло в Мексике 62 527, за день подтверждены 479 летальных случаев, сообщил в ходе пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

"Число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 65 527, кроме того изучается 33 801 подозрительный случай заболеваний", - сказал он.

Первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля. По данным минздрава, за минувшие сутки общее число случаев заражения выросло на 2960, число активных случаев с симптомами, проявившимися в последние 14 дней, достигло 13 347 (+442).

Рекордные показатели смертности в последние дни вывели Мексику в десятку стран с наибольшим числом жертв коронавируса.

Ранее Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Cofepris разрешила минздраву Мексики использовать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения пациентов на начальной стадии заболевания COVID-19 .

Число летальных случаев COVID увеличилось на 479 за день - до 6989, еще у 814 умерших подозревают коронавирус. Общее число исследованных пациентов - 210 070 (+8 232).

Страна, согласно оценкам и графикам минздрава, проходит пик эпидемии коронавируса, большинство случаев зафиксированы в городе и штате Мехико

Ряд регионов, не затронутых эпидемией, начал ослаблять карантинные меры 18 мая. С 1 июня вводится система регионального светофора из четырех фаз, которая в зависимости от эпидемиологической обстановки будет регулировать возобновление всех видов деятельности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,9 миллиона случаев заражения, свыше 327 тысяч человек скончались.