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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-23T03:50
https://ria.ru/20200523/1571871343.html
Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778082_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_aeae2f69a83554b0de31ec3acf2365fc.jpg
РИА Новости

Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом

03:50 23.05.2020
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© REUTERS / Amanda PerobelliСторонник президента Бразилии во время акции протеста против карантинных мер в Сан-Паулу
Сторонник президента Бразилии во время акции протеста против карантинных мер в Сан-Паулу
© REUTERS / Amanda Perobelli
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Бразилия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, по этому показателю страна обогнала Россию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте бразильского минздрава.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло свыше 330 тысяч. По последним данным, всего в России выявили свыше 326 тысяч случаев инфицирования.
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За прошедшие сутки число инфицированных в Бразилии выросло на 20 803. Это стало очередным рекордом прироста положительных результатов анализов на COVID-19.
При этом за день число летальных исходов в южноамериканской стране увеличилось на 1 001 до 21 048. В России, по последним данным, скончались около 3250, порядка ста тысяч излечились.
На первом месте в мире по числу заражений коронавирусом остаются США. В стране зарегистрировали свыше 1,57 миллиона случаев инфицирования и более 94 тысяч смертельных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоБразилияСШАВ мире
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