Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом

Сторонник президента Бразилии во время акции протеста против карантинных мер в Сан-Паулу

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, по этому показателю страна обогнала Россию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на Бразилия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, по этому показателю страна обогнала Россию. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте бразильского минздрава.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло свыше 330 тысяч. По последним данным, всего в России выявили свыше 326 тысяч случаев инфицирования.

За прошедшие сутки число инфицированных в Бразилии выросло на 20 803. Это стало очередным рекордом прироста положительных результатов анализов на COVID-19.

При этом за день число летальных исходов в южноамериканской стране увеличилось на 1 001 до 21 048. В России, по последним данным, скончались около 3250, порядка ста тысяч излечились.

На первом месте в мире по числу заражений коронавирусом остаются США . В стране зарегистрировали свыше 1,57 миллиона случаев инфицирования и более 94 тысяч смертельных исходов.