Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии достигло свыше 330 тысяч. По последним данным, всего в России выявили свыше 326 тысяч случаев инфицирования.
За прошедшие сутки число инфицированных в Бразилии выросло на 20 803. Это стало очередным рекордом прироста положительных результатов анализов на COVID-19.
При этом за день число летальных исходов в южноамериканской стране увеличилось на 1 001 до 21 048. В России, по последним данным, скончались около 3250, порядка ста тысяч излечились.
На первом месте в мире по числу заражений коронавирусом остаются США. В стране зарегистрировали свыше 1,57 миллиона случаев инфицирования и более 94 тысяч смертельных исходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.