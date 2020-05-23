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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-05-23T03:39
https://ria.ru/20200523/1571871309.html
"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/95/1558069528_0:41:3067:1766_1036x0_80_0_0_783d2f807eb3b40ec4ebabc240fa290d.jpg
РИА Новости

"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС

03:39 23.05.2020
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский модуль "Наука" подготовят к запуску на Международную космическую станцию ко второму кварталу 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Ранее о запуске модуля в эти сроки сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Ко второму кварталу следующего года модуль будет готов к запуску, однако график пуска сейчас находится в процессе утверждения", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
В начале апреля генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск модуля отложен с 2020 на 2021 год из-за необходимости устранения выявленных замечаний и уменьшения количества сотрудников, выходящих на работу в Центр Хруничева, в связи с пандемией коронавируса. В середине апреля он сообщал, что "Наука" отправилась на испытания в вакуумной камере, которые продлятся около месяца, после чего модуль будут готовить к отправке на космодром Байконур.
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Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.
В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя – Центра Хруничева – в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку.
В модуле "Наука" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта (каюты для двух космонавтов находятся в модуле "Звезда"), а также второй туалет российского сегмента станции (один туалет есть в модуле "Звезда").
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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