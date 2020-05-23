"Роскосмос" сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российский модуль "Наука" подготовят к запуску на Российский модуль "Наука" подготовят к запуску на Международную космическую станцию ко второму кварталу 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы " Роскосмоса ".

Ранее о запуске модуля в эти сроки сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Ко второму кварталу следующего года модуль будет готов к запуску, однако график пуска сейчас находится в процессе утверждения", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

В начале апреля генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск модуля отложен с 2020 на 2021 год из-за необходимости устранения выявленных замечаний и уменьшения количества сотрудников, выходящих на работу в Центр Хруничева, в связи с пандемией коронавируса. В середине апреля он сообщал, что "Наука" отправилась на испытания в вакуумной камере, которые продлятся около месяца, после чего модуль будут готовить к отправке на космодром Байконур.

Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.

В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя – Центра Хруничева – в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку.