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2020-05-23T03:34
https://ria.ru/20200523/1571871271.html
В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина
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РИА Новости

В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина

03:34 23.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Полицейский в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАЙНЕРО, 23 мая – РИА Новости. Министерство Бразилии по делам женщин, семьи и правам человека намерено просить тюремные сроки для губернаторов, которые ввели карантин из-за коронавируса на подконтрольной им территории, что привело к нарушениям прав граждан, заявила глава ведомства Дамарес Алвес.
Такие высказывания она сделала на встрече президента Бразилии Жаира Болсонару с кабинетом министров, состоявшейся 22 апреля. Видео этой встречи разрешил обнародовать суд страны, оно может стать доказательством обвинений против Болсонару, которые сейчас изучают в суде.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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"Пандемия пройдет, но губернаторы и мэры ответят, мы будем просить тюремное заключение для губернаторов и мэров, наше министерство их сломит", - сказал она.
Министр считает, что таких нарушений прав человека не было на протяжении последних 30 лет – на пожилых людей надевают наручники, женщин бросают на землю, священников штрафуют за проведение месс.
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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Президент Бразилии не раз высказывался против жесткого карантина в стране, в котором видит угрозу коллапса экономики. Его мнение идет вразрез с позицией ряда губернаторов, которые самостоятельно вводят строгие карантинные меры на территориях штатов и городов.
Верховный суд Бразилии принял решение, что губернаторы штатов и муниципальные власти имеют автономию от федерального правительства в вопросе определения необходимых ограничительных мер и масштабов самоизоляции для борьбы с пандемией коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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