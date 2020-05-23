В Бразилии министерство требует суда над губернаторами из-за карантина

РИО-ДЕ-ЖАЙНЕРО, 23 мая – РИА Новости. Министерство Министерство Бразилии по делам женщин, семьи и правам человека намерено просить тюремные сроки для губернаторов, которые ввели карантин из-за коронавируса на подконтрольной им территории, что привело к нарушениям прав граждан, заявила глава ведомства Дамарес Алвес.

Такие высказывания она сделала на встрече президента Бразилии Жаира Болсонару с кабинетом министров, состоявшейся 22 апреля. Видео этой встречи разрешил обнародовать суд страны, оно может стать доказательством обвинений против Болсонару, которые сейчас изучают в суде.

"Пандемия пройдет, но губернаторы и мэры ответят, мы будем просить тюремное заключение для губернаторов и мэров, наше министерство их сломит", - сказал она.

Министр считает, что таких нарушений прав человека не было на протяжении последних 30 лет – на пожилых людей надевают наручники, женщин бросают на землю, священников штрафуют за проведение месс.

Президент Бразилии не раз высказывался против жесткого карантина в стране, в котором видит угрозу коллапса экономики. Его мнение идет вразрез с позицией ряда губернаторов, которые самостоятельно вводят строгие карантинные меры на территориях штатов и городов.

Верховный суд Бразилии принял решение, что губернаторы штатов и муниципальные власти имеют автономию от федерального правительства в вопросе определения необходимых ограничительных мер и масштабов самоизоляции для борьбы с пандемией коронавируса.